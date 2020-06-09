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Факти / Спорт

Помер легендарний захисник МЮ Тоні Данн

Помер колишній лівий захисник Манчестер Юнайтед Тоні Данн. Екс-гравцю червоних дияволів було 78 років.

Причини смерті Данна не уточнюються.

Тоні Данн захищав кольори МЮ з 1960 по 1973 рік. У складі манкуніанців став дворазовим чемпіоном Англії, переможцем Кубка Англії та володарем першого для команди Кубка чемпіонів у 1968 році.

Ірландський футболіст посідає восьме місце у загальному списку за кількістю проведених матчів у футболці МЮ. На рахунку Данна – 535 матчів.

Біографія Тоні Данна

Тоні Данн народився у Дубліні (Ірландія) у 1941 році. Його першим клубом став дублінський Шелбурн.

Провівши два сезони у столиці Ірландії у 1960 році Данн приєднався до команди сера Метта Басбі. Його дебютна гра у футболці МЮ припала на матч проти Бернлі.

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Свою першу медаль з червоними дияволами Данн завоював у 1963 році, обігравши у фіналі Кубка Англії Лестер Сіті. За наступні чотири сезони ірландець пропустив лише шість матчів та допоміг виграти титул чемпіонів Англії у 1965 та 1967 роках.

Приклався Данн і до успіху команди у Кубку європейських чемпіонів у 1968 році. Він взяв участь у всіх матчах на шляху до фінальної зустрічі на Вемблі проти Бенфіки (1:4 дод.ч.).

У 1973 році футболіст на правах вільного агента він перейшов у Болтон Вондерерс, де пізніше став помічником тренера.

За збірну Ірландії Данн провів 33 матчі, а у 1969 році його визнали Гравцем року в Ірландії. Досі його вважають одним із найкращих захисників в історії Манчестер Юнайтед та збірної Ірландії.

Джерело: Manchester United

Фото: Dreamstime

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