Помер колишній лівий захисник Манчестер Юнайтед Тоні Данн. Екс-гравцю червоних дияволів було 78 років.

Причини смерті Данна не уточнюються.

Тоні Данн захищав кольори МЮ з 1960 по 1973 рік. У складі манкуніанців став дворазовим чемпіоном Англії, переможцем Кубка Англії та володарем першого для команди Кубка чемпіонів у 1968 році.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.

Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU

— Manchester United (@ManUtd) June 8, 2020