Ресурс Goal.com оновив рейтинг топ-20 претендентів на головну індивідуальну нагороду у футболі – Золотий м’яч.

Лідером перегонів продовжує залишатися польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. У сезоні-2019/20 німецької Бундесліги футболіст став найкращим бомбардиром чемпіонату, наколотивши у ворота суперників 34 м’ячі. Його Баварія виграла чемпіонат країни, а 4 липня може додати у свій актив ще й Кубок Німеччини.

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Портал відзначає, якщо Левандовскі разом з Баварією виграє трофей Ліги чемпіонів та Суперкубок УЄФА, тоді він не залишить шансів у боротьбі за ЗМ для інших.

На другій сходинці у рейтингу йде форвард Ювентуса Криштіану Роналду, який піднявся із четвертого місця. А трійку лідерів замикає хавбек манчестер сіті Кевін Де Брюйне. Чинний володар Золотого м’яча Ліонель Мессі лише п’ятий, слідом за ним розташувався футболіст Баварії Томас Мюллер.

6 (8) Карім Бензема (Реал)

7 (6) Неймар (ПСЖ)

8 (7) Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)

9 (9) Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10) Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд)

11 (11) Кай Хавертц (Байєр)

12 (16) Джордан Хендерсон (Ліверпуль)

13 (20) Садіо Мане (Ліверпуль

14 (15) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

15 (12) Серж Гнабрі (Баварія)

В оновлену версію списку потрапив захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд. 21-річний англієць є майстром штрафних ударів та зробив неабиякий внесок у здобуття для команди першого за 30 років чемпіонства АПЛ.

Втім, ранній виліт червоних з Ліги чемпіонів залишає для всіх футболістів Ліверпуля мізерні шанси у перегонах за Золотим м’ячем.