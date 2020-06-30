Ресурс Goal.com оновив рейтинг топ-20 претендентів на головну індивідуальну нагороду у футболі – Золотий м’яч.
Лідером перегонів продовжує залишатися польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. У сезоні-2019/20 німецької Бундесліги футболіст став найкращим бомбардиром чемпіонату, наколотивши у ворота суперників 34 м’ячі. Його Баварія виграла чемпіонат країни, а 4 липня може додати у свій актив ще й Кубок Німеччини.
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Портал відзначає, якщо Левандовскі разом з Баварією виграє трофей Ліги чемпіонів та Суперкубок УЄФА, тоді він не залишить шансів у боротьбі за ЗМ для інших.
На другій сходинці у рейтингу йде форвард Ювентуса Криштіану Роналду, який піднявся із четвертого місця. А трійку лідерів замикає хавбек манчестер сіті Кевін Де Брюйне. Чинний володар Золотого м’яча Ліонель Мессі лише п’ятий, слідом за ним розташувався футболіст Баварії Томас Мюллер.
- 6 (8) Карім Бензема (Реал)
- 7 (6) Неймар (ПСЖ)
- 8 (7) Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
- 9 (9) Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- 10 (10) Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд)
- 11 (11) Кай Хавертц (Байєр)
- 12 (16) Джордан Хендерсон (Ліверпуль)
- 13 (20) Садіо Мане (Ліверпуль
- 14 (15) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 15 (12) Серж Гнабрі (Баварія)
В оновлену версію списку потрапив захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд. 21-річний англієць є майстром штрафних ударів та зробив неабиякий внесок у здобуття для команди першого за 30 років чемпіонства АПЛ.
Втім, ранній виліт червоних з Ліги чемпіонів залишає для всіх футболістів Ліверпуля мізерні шанси у перегонах за Золотим м’ячем.