PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Мессі покинув топ-3 претендентів на Золотий м’яч

Ресурс Goal.com оновив рейтинг топ-20 претендентів на головну індивідуальну нагороду у футболі – Золотий м’яч.

Лідером перегонів продовжує залишатися польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. У сезоні-2019/20 німецької Бундесліги футболіст став найкращим бомбардиром чемпіонату, наколотивши у ворота суперників 34 м’ячі. Його Баварія виграла чемпіонат країни, а 4 липня може додати у свій актив ще й Кубок Німеччини.

Читайте: Баварія достроково завоювала титул чемпіонів Німеччини

Портал відзначає, якщо Левандовскі разом з Баварією виграє трофей Ліги чемпіонів та Суперкубок УЄФА, тоді він не залишить шансів у боротьбі за ЗМ для інших.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовскі

На другій сходинці у рейтингу йде форвард Ювентуса Криштіану Роналду, який піднявся із четвертого місця. А трійку лідерів замикає хавбек манчестер сіті Кевін Де Брюйне. Чинний володар Золотого м’яча Ліонель Мессі лише п’ятий, слідом за ним розташувався футболіст Баварії Томас Мюллер.

  • 6 (8) Карім Бензема (Реал)
  • 7 (6) Неймар (ПСЖ)
  • 8 (7) Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
  • 9 (9) Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • 10 (10) Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд)
  • 11 (11) Кай Хавертц (Байєр)
  • 12 (16) Джордан Хендерсон (Ліверпуль)
  • 13 (20) Садіо Мане (Ліверпуль
  • 14 (15) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 15 (12) Серж Гнабрі (Баварія)

В оновлену версію списку потрапив захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд. 21-річний англієць є майстром штрафних ударів та зробив неабиякий внесок у здобуття для команди першого за 30 років чемпіонства АПЛ.

Втім, ранній виліт червоних з Ліги чемпіонів залишає для всіх футболістів Ліверпуля мізерні шанси у перегонах за Золотим м’ячем.

Джерело: Goal.com

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка