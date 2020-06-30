В УЄФА немає альтернатив для завершення Ліги чемпіонів окрім Фіналу восьми

У Союзі європейських футбольних асоціацій наполягають на тому, що підстав готувати план B для Фіналу восьми Ліги чемпіонів у Лісабоні немає, попри те, що влада Португалії знову запровадила обмеження через поширення коронавірусу.

— Ми сподіваємось, що все буде добре, і що можна буде організувати турнір у Португалії. Наразі немає підстав для підготовки плану B, – заявили у прес-службі УЄФА.

УЄФА перебуває у постійному контакті із Федерацією футболу Португалії та місцевою владою Лісабона.

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На початку цього місяця президент УЄФА Александер Чеферін заявив:

— Наразі все виглядає добре, і ми сподіваємося, що все так і залишиться, поки ми не організуємо Фінал восьми. Ми оцінюємо ситуацію не тиждень за тижнем, а день за днем, і ми будемо адаптовуватися, коли настане час, якщо це буде потрібно.

Португалія не постраждала від пандемії, як інші західноєвропейські країни, але минулого тижня прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що у столиці та її околицях посилять обмеження, щоб контролювати нові спалахи Covid-19 у країні.

З 1 липня 19 мікрорайонів на півночі Лісабона закриють на карантин. Якщо в інших містах Португалії дозволені зібрання до 20 осіб, то у цих мікрорайонах із зведуть до п’яти.

Фінал восьми має стартувати з 1/4 фіналу 12 серпня, а фінал запланований на 23 серпня. Матчі відбудуться на Ештадіу да Луж (стадіон Бенфіки) та сусідньому Ештадіу Хосе Алваладе (стадіон Спортингу).

Перш ніж турнір призупинили у березні, до чвертьфіналу ЛЧ встигли вийти чотири команди: Атлетіко Мадрид, ПСЖ, РБ Лейпциг та Аталанта.

Ще чотири пари мають визначити переможця протистояння на стадії 1/8 фіналу: Ювентус – Ліон (0:1), Манчестер Сіті – Реал Мадрид (2:1), Баварія Мюнхен – Челсі (3:0), Барселона – Наполі (1:1). Ці матчі заплановані на 7 та 8 серпня на домашніх стадіонах команд. Втім, їх можуть перенести на нейтральні поля до Португалії.

Чеферін визнав, що навряд чи якийсь матч зіграють із глядачами, але зазначив, що УЄФА перегляне ситуацію у липні перед відновленням Ліги чемпіонів.