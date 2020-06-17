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Факти / Спорт

Фінал восьми у Лізі Європи відбудеться у чотирьох містах Німеччини

Європейський футбольний союз під час засідання ухвалив рішення дограти поточний сезон Ліги Європи у чотирьох містах Німеччини: Кельні, Дуйсбургу, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені. Усі матчі, починаючи з чвертьфінального раунду, будуть складатися з однієї гри.

Досі не відомо, де команди дограють решту матчі 1/8 фіналу – на арені господарів чи на стадіонах Німеччини. Втім, у двох парах 1/8 фіналу переможець визначиться за результатом однієї зустрічі на нейтральному полі.

Розклад матчів Ліги Європи-2019/20:

  • 5–6 серпня: 1/8 фіналу (місце проведення визначиться згодом);
  • 10–11 серпня: 1/4 фіналу (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкірхен);
  • 16–17 серпня: 1/2 фіналу (місце проведення уточнюється);
  • 21 серпня: фінал (Кельн).

Матчі 1/8 фіналу розпочинатимуться о 19.55 та 22.00 за київським часом. У решти матчах стартовий свисток пролунає о 22.00.

Майбутні фінали Ліги Європи

Фінал Ліги Європи сезону-2019/20 мав відбутися у Гданську на стадіоні Енерга, однак вирішальна гра турніру на польській арені тепер пройде у 2021 році. Два наступні фінали також довелося змістити на рік пізніше.

  • 2020: Рейн Енергі Штадіон, Кельн, Німеччина
  • 2021: Енерга в Гданьске, Польща
  • 2022: Рамон Санчес Пісхуан, Севілья, Іспанія
  • 2023: Пушкаш Арена, Будапешт, Угорщина

Учасники та зміни у регламенті

Поточний розіграш Ліги Європи сезону-2019/20 призупинили 12 березня через спалах Covid-19.

Читайте: В УЄФА затвердили стадіони для фіналів Ліги чемпіонів 2020-24 років

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи встигли зіграти у шести парах:

  • Манчестер Юнайтед – ЛАСК (5:0)
  • Базель – Айнтрахт Франкфурт (3:0)
  • Копенгаген – Стамбул Башакшехір (0:1)
  • Шахтер Донецк – Вольфсбург (2:1)
  • Байєр – Рейнджерс (3:1)
  • Вулверхемптон – Олімпіакос (1:1)

Командам дозволять зареєструвати на турнір трьох гравців до списку А, за умови, що вони мають право виступати за клуб від 3 лютого 2020 року. Також список А має складатися з 25 виконавців.

У решті матчів тимчасово дозволять використовувати п’ять замін. У сезоні-2020/21 їхня кількість залишиться попередньою (три).

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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