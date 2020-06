Європейський футбольний союз під час засідання ухвалив рішення дограти поточний сезон Ліги Європи у чотирьох містах Німеччини: Кельні, Дуйсбургу, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені. Усі матчі, починаючи з чвертьфінального раунду, будуть складатися з однієї гри.

Досі не відомо, де команди дограють решту матчі 1/8 фіналу – на арені господарів чи на стадіонах Німеччини. Втім, у двох парах 1/8 фіналу переможець визначиться за результатом однієї зустрічі на нейтральному полі.

Розклад матчів Ліги Європи-2019/20:

Матчі 1/8 фіналу розпочинатимуться о 19.55 та 22.00 за київським часом. У решти матчах стартовий свисток пролунає о 22.00.

Майбутні фінали Ліги Європи

Фінал Ліги Європи сезону-2019/20 мав відбутися у Гданську на стадіоні Енерга, однак вирішальна гра турніру на польській арені тепер пройде у 2021 році. Два наступні фінали також довелося змістити на рік пізніше.

Gdańsk, originally appointed to stage the 2020 #UEL final, will now host the 2021 final. The venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.

2020 Cologne

2021 Gdańsk

2022 Seville

2023 Budapest pic.twitter.com/YajamZ6FAF

— UEFA (@UEFA) June 17, 2020