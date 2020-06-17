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В УЄФА затвердили стадіони для фіналів Ліги чемпіонів 2020-24 років

Виконком Європейського футбольного союзу ухвалив остаточне рішення щодо місця проведення решти матчів поточного розіграшу Ліги чемпіонів та назвав стадіони, де відбудуться фінальні матчі включно до 2024 року.

Лігу чемпіонів сезону-2019/20 дограють у форматі фіналу восьми у Лісабоні (Португалія).

Однак, де саме відбудуться матчі-відповіді чотирьох пар (Ювентус – Ліон, Барселона – Наполі, Манчестер Сіті – Реал та Баварія – Челсі) не уточнюється. Ці ігри відіграють 7 та 8 серпня.

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Місцем проведення фіналу стане одна з арен Лісабону: Ештадіо Да Луж або Жозе Алваладе.

Розклад Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20:

  • 7-8 серпня: раунд 1/8 фіналу (стадіони ще не затверджені);
  • 12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон);
  • 18-19 серпня: півфінали (Лісабон);
  • 23 серпня: фінал (Лісабон).

Для матчів чвертьфіналів, півфіналів також розглядатимуться наступні арени: Драгау (Порту) та Афонсу Енрікеш (Гімарайнш).

Починаючи зі стадії 1/4 фіналу результат протистояння визначатиметься за підсумками однієї зустрічі. Стартовий свисток в усіх матчах пролунає о 22.00 за київським часом.

Поточний розіграш Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20 призупинили 11 березня через спалах Covid-19.

Майбутні фінали Ліги чемпіонів УЄФА:

Фінал 2019/20 мав відбутися на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі, натомість арена прийме вирішальний матч у 2021. Три наступні фінальні арени також вирішили змістити на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.

  • 2020: Ештадіо Да Луж або Жозе Алваладе, Лісабон, Португалія
  • 2021: Олімпійський стадіон Ататюрка, Стамбул, Туреччина
  • 2022: Газпром-Арена, Санкт-Петербург, Росія
  • 2023: Альянц-Арена, Мюнхен, Німеччина
  • 2024: Стадіон Вемблі, Лондон, Англія

Учасниками матчів 1/4 фіналу поточного розіграшу ЛЧ є чотири команди: італійська Аталанта, французький ПСЖ, іспанський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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