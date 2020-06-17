Виконком Європейського футбольного союзу ухвалив остаточне рішення щодо місця проведення решти матчів поточного розіграшу Ліги чемпіонів та назвав стадіони, де відбудуться фінальні матчі включно до 2024 року.

Лігу чемпіонів сезону-2019/20 дограють у форматі фіналу восьми у Лісабоні (Португалія).

Однак, де саме відбудуться матчі-відповіді чотирьох пар (Ювентус – Ліон, Барселона – Наполі, Манчестер Сіті – Реал та Баварія – Челсі) не уточнюється. Ці ігри відіграють 7 та 8 серпня.

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Місцем проведення фіналу стане одна з арен Лісабону: Ештадіо Да Луж або Жозе Алваладе.

Розклад Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20:

7-8 серпня: раунд 1/8 фіналу (стадіони ще не затверджені);

12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон);

18-19 серпня: півфінали (Лісабон);

23 серпня: фінал (Лісабон).

Для матчів чвертьфіналів, півфіналів також розглядатимуться наступні арени: Драгау (Порту) та Афонсу Енрікеш (Гімарайнш).

Починаючи зі стадії 1/4 фіналу результат протистояння визначатиметься за підсумками однієї зустрічі. Стартовий свисток в усіх матчах пролунає о 22.00 за київським часом.

Поточний розіграш Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20 призупинили 11 березня через спалах Covid-19.

Майбутні фінали Ліги чемпіонів УЄФА:

Фінал 2019/20 мав відбутися на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі, натомість арена прийме вирішальний матч у 2021. Три наступні фінальні арени також вирішили змістити на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.

2020: Ештадіо Да Луж або Жозе Алваладе, Лісабон, Португалія

2021: Олімпійський стадіон Ататюрка, Стамбул, Туреччина

2022: Газпром-Арена, Санкт-Петербург, Росія

2023: Альянц-Арена, Мюнхен, Німеччина

2024: Стадіон Вемблі, Лондон, Англія

Учасниками матчів 1/4 фіналу поточного розіграшу ЛЧ є чотири команди: італійська Аталанта, французький ПСЖ, іспанський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг.