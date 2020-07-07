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Факти / Спорт

Усик та Ломаченко у топ-5 найкращих боксерів сучасності за версією The Ring

Один з найпрестижніших журналів світу, які пишуть про бокс, The Ring опублікував свою версію топ-5 найкращих боксерів сучасності.

На думку видання, найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії є чинний чемпіон світу у середній вазі за версіями WBA та WBC Сауль Альварес.

Читайте: Усик хоче стати першим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях

Слідом за мексиканцем у рейтингу йде український чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко, який володіє поясами WBA Super, WBO, WBC та The Ring. Саме українець у період з 2018 по 2019 рік був першим у списку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Замикає трійку рейтингу японський боксер Іноуе Наоя. Він виступає у вазі до 53,52 кг і володіє титулами WBA, IBF та The Ring. У 2019 році його переможний бій проти філіппінця Ноніто Донера назвали боєм року.

 

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На четверте місце потрапив американець Теренс Кроуфорд, а п’ята сходинка в українця Олександра Усика.

Кличко – у топ-100 найкращих спортсменів XXI століття

У червні іспанське спортивне видання Marca опублікувало власний рейтинг сотні найвеличніших спортсменів XXI століття.

Володимир Кличко став єдиним українцем, хто опинився у рейтингу. Він посів 98 позицію.

А ось найкращим атлетом століття Marca визнала абсолютного рекордсмена Олімпійських ігор за кількістю нагород (23) Майкла Фелпса.

Джерело: Ring

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