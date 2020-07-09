Бій за статус абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американським боксером Теофімо Лопесом знову перенесли.

За словами промоутера Top Rank Боба Арума, нова дата поєдинку – 3 жовтня 2020 року.

— Бій Лома-Лопес планувався на 19 вересня, але це була робоча дата. Зараз розглядається дата – 3 жовтня. Поки ми не можемо планувати бій навіть з обмеженою кількістю глядачів у Неваді через спалах Covid-19. Сподіваюся, що з часом нам дозволять пустити на арену 2 тис. або, можливо, 2,5 тис. шанувальників боксу, – сказав Арум.

Раніше Ломаченко (14-1, 10 KO), якого вважають боксером номером один, та Лопес (15-0, 12 KO) відмовилися проводити проміжні бої, оскільки хочуть битися один з одним.

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Відомо, що українець відкрив свій тренувальний табір в Україні.

У травні Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком через неможливість Василя потрапити у США. Також американець зізнався, що його команда намагалася організувати проміжний бій з Девіном Хейні, але нічого не вийшло.

Фото: World Boxing Council