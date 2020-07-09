Фінал. Кубок України-2019/20

Динамо Київ — Ворскла Полтава – 1:1 (пен. 8:7)

Голи: Вербич, 28 — Степанюк, 11

У фіналі Кубка України-2020 зустрічалися київське Динамо та полтавська Ворскла. Зустріч пройшла на стадіоні ОСК Металіст у Харкові та завершилася перемогою біло-синіх після серії пенальті 1:1 (пен. 8:7).

Рахунок у матчі у першому таймі відкрив Руслан Степанюк після розіграшу кутового. Ібрагім Кане подав м’яч у штрафну, який пролетів повз Сидорчука і дістався Степанюку. Руслан вибіг із-за спини суперника та розстріляв ворота Георгія Бущана.

Читайте: У компанії Роналду та Дібала: Маліновський потрапив у збірну туру Серії А

Підопічні Михайличенка змогли відігратися ще до перерви. Карлос Де Пена скинув м’яча на Беньяміна Вербича, який із розвороту відправив кулястого у ворота Дмитра Різника.

У другому таймі Динамо вийшло вперед, втім арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт Вербічем через офсайд гравця на дальній штанзі. Примітно, що на повторі видно, що словенець у момент передачі не перебував у положенні поза грою.

Оскільки більше команди не змогли вразити ворота один одного, гра перейшла в овертайм. Але й там команди сильнішого не виявили. У футбольній лотереї влучніше стріляли київські динамівці – 8:7. Примітно, що перші 14 ударів гравці обох команд пробили точно за призначенням.

Окрім трофею Кубка України Динамо гарантувало собі єврокубкову осінь у наступному сезоні.

У чемпіонаті України з футболу Динамо продовжує боротьбу за друге місце, яке дає право участі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Окрім біло-синіх на нього вперто претендують чернігівська Десна, яка наразі йде другою, та луганська Зоря. А ось золоті медалі УПЛ вже завоював донецький Шахтар. Гірники гарантували собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/21.