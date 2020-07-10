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Факти / Спорт

Жеребкування Ліги чемпіонів-2019/20: визначилися пари 1/4 фіналу

10 липня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20.

Нині чотири команди встигли вибороти путівки до 1/4 до настання паузи через пандемію, це – французький ПСЖ, італійська Аталанта, німецький РБ Лейпциг та іспанський Атлетіко.

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Ще чотири команди визначаться за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу, які відбудуться 7-8 серпня. В УЄФА ухвалили рішення дозволити номінальним господарям цих матчів провести їх на своїх домашніх аренах.

Результати жеребкування 1/4 фіналу:

  1. Реал Мадрид/Манчестер Сіті — Ліон/Ювентус
  2. РБ Лейпциг — Атлетіко Мадрид
  3. Наполі/Барселона — Челсі/Баварія
  4. Аталанта — ПСЖ

У півфіналах пари сформуються наступним чином: переможець першої пари зіграє з переможцем третьої, а переможець другої – з четвертою.

У фіналі номінальним господарем буде переможець другої пари 1/2 фіналу.

17 червня УЄФА ухвалив рішення дограти поточний сезону зі стадії чвертьфіналу у форматі Фіналу восьми у Лісабоні з фіналом на Ештадіо Да Луж 23 серпня. Переможці пар визначатимуться за підсумками однієї гри.

Джерело: УЄФА

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