10 липня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20.

Нині чотири команди встигли вибороти путівки до 1/4 до настання паузи через пандемію, це – французький ПСЖ, італійська Аталанта, німецький РБ Лейпциг та іспанський Атлетіко.

Читайте: УЄФА затвердив місця проведення матчів-відповідей 1/8 фіналу ЛЧ і ЛЄ

Ще чотири команди визначаться за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу, які відбудуться 7-8 серпня. В УЄФА ухвалили рішення дозволити номінальним господарям цих матчів провести їх на своїх домашніх аренах.

Результати жеребкування 1/4 фіналу:

Реал Мадрид/Манчестер Сіті — Ліон/Ювентус РБ Лейпциг — Атлетіко Мадрид Наполі/Барселона — Челсі/Баварія Аталанта — ПСЖ

У півфіналах пари сформуються наступним чином: переможець першої пари зіграє з переможцем третьої, а переможець другої – з четвертою.

У фіналі номінальним господарем буде переможець другої пари 1/2 фіналу.

17 червня УЄФА ухвалив рішення дограти поточний сезону зі стадії чвертьфіналу у форматі Фіналу восьми у Лісабоні з фіналом на Ештадіо Да Луж 23 серпня. Переможці пар визначатимуться за підсумками однієї гри.