УЄФА затвердив місце проведення матчів-відповідей 1/8 фіналу ЛЧ і ЛЄ

Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що решту матчів стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться на стадіонах номінальних господарів.

Усі матчі пройдуть за закритими дверима. Під час ухвалення рішення враховувалися декілька моментів, серед яких захист здоров’я учасників матчів та громадськості загалом.

Читайте: УЄФА опублікував розклад Ліги чемпіонів сезону-2020/21

Чотири команди – ПСЖ, Атлетіко, РБ Лейпциг та Аталанта путівки до стадії 1/4 фіналу оформили ще до перерви.

УЄФА затвердив ці матчі на 7-8 серпня.

Лігу чемпіонів сезону-2019/20 призупинили з 11 березня через спалах коронавірусу. 17 червня в УЄФА оголосили, що починаючи зі стадії 1/4 фіналу турнір дограють у форматі Фіналу восьми у Португалії. Матчі складатимуться з однієї зустрічі і пройдуть на аренах Ештадіу Да Луж та Жозе Алваладе.

