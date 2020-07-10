УЄФА затвердив місце проведення матчів-відповідей 1/8 фіналу ЛЧ і ЛЄ

Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що решту матчів стадії 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться на стадіонах номінальних господарів.

Усі матчі пройдуть за закритими дверима. Під час ухвалення рішення враховувалися декілька моментів, серед яких захист здоров’я учасників матчів та громадськості загалом.

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Чотири команди – ПСЖ, Атлетіко, РБ Лейпциг та Аталанта путівки до стадії 1/4 фіналу оформили ще до перерви.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ювентус – Ліон (0:1) — Турин, Ювентус Стедіум

Манчестер Сіті – Реал Мадрид (2:1) — Манчестер, Етіхад

Баварія – Челсі (3:0) — Мюнхен, Альянц-Арена

Барселона – Наполі (1:1) — Барселона, Камп Ноу

УЄФА затвердив ці матчі на 7-8 серпня.

Лігу чемпіонів сезону-2019/20 призупинили з 11 березня через спалах коронавірусу. 17 червня в УЄФА оголосили, що починаючи зі стадії 1/4 фіналу турнір дограють у форматі Фіналу восьми у Португалії. Матчі складатимуться з однієї зустрічі і пройдуть на аренах Ештадіу Да Луж та Жозе Алваладе.

The return of #UCL football is just 4 weeks away! This is the story of the season so far… #UCLdraw pic.twitter.com/8TWdIJFn8N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020

Також союз ухвалив рішення щодо решти матчів 1/8 фіналу Ліги Європи. У цьому раунді зустрічі пройдуть на домашніх стадіонах команд за умови, що в цих країнах дозволено проводити матчі і відсутня заборона на відвідування країни.

Таким чином, матч донецького Шахтаря проти Вольфсбурга відбудеться в Україні. Поки невідомо, де саме його зіграють – у Києві чи Харкові.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Шахтар Донецьк – Вольфсбург (2:1) — Україна

Байєр Леверкузен – Рейнджерс (3:1) — Леверкузен, БайАрена

Вулвергемптон – Олімпіакос (1:1) — Вулвергемптон, Молінью

Манчестер Юнайтед – ЛАСК (5:0) — Манчестер, Олд Траффорд

Базель – Айнтрахт (3:0) — Базель, Санкт-Якоб Парк

Копенгаген – Істанбул Башакшехір (0:1) — Копенгаген, Паркен

Ще два матчі Хетафе – Інтер та Рома – Севілья відбудуться у форматі однієї зустрічі у Німеччині. Матчі ЛЄ заплановані на 5-6 серпня.

Фінал восьми у Лізі Європи відбудеться у чотирьох містах Німеччини з фіналом у Кельні.