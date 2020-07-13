Бійця MMA Жаро Шеперда зарізали у Лондоні під час святкування 30-річчя

Бійця змішаних бойових мистецтв Жаро Шеперда на прізвисько Жахіття зарізали на його 30-й день народження в суботу, 11 липня.

На Шеперда напали, коли спортсмен святкував на пікніку з сім’єю і друзями в Лондоні.

Бійця зарізали незабаром після того, як його мати пішла зі святкування.

– Усередині клітки він був народжений для перемог – чемпіон із важкими руками і серцем воїна, – написав прес-секретар промоутера Шеперда.

Убитий боєць завоював шість перемог у ММА, п’ять із них нокаутом. Двічі він програв.

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Брата захисника Тоттенгема застрелили у Франції

Молодшого брата гравця Тоттенгем Хотспур Сержа Ор’є застрелили вранці, 13 липня.

Убивство сталося у французькій Тулузі біля нічного клубу. Брат Ор’є помер у лікарні.

Фото: contendersmma