Бійця MMA Жаро Шеперда зарізали у Лондоні під час святкування 30-річчя

Бійця змішаних бойових мистецтв Жаро Шеперда на прізвисько Жахіття зарізали на його 30-й день народження в суботу, 11 липня.
На Шеперда напали, коли спортсмен святкував на пікніку з сім’єю і друзями в Лондоні.
Бійця зарізали незабаром після того, як його мати пішла зі святкування.
– Усередині клітки він був народжений для перемог – чемпіон із важкими руками і серцем воїна, – написав прес-секретар промоутера Шеперда.
Убитий боєць завоював шість перемог у ММА, п’ять із них нокаутом. Двічі він програв.
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Брата захисника Тоттенгема застрелили у Франції
Молодшого брата гравця Тоттенгем Хотспур Сержа Ор’є застрелили вранці, 13 липня.
Убивство сталося у французькій Тулузі біля нічного клубу. Брат Ор’є помер у лікарні.
Фото: contendersmma