Захисник луганської Зорі Євген Чеберко перейшов в австрійський ЛАСК. 22-річний українець підписав з чорно-білими контракт до 2024 року.

Чеберко поповнить лави австрійської команди вже із сезону-2020/21.

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Про суму трансферу не повідомляється, але за інформацією українських ЗМІ, вона складе €300 тис, хоча портал Transfermarkt оцінює захисника у €900 тис. Також відомо, що Дніпро отримає €30 тис., як платіж солідарності.

У поточному сезоні української Прем’єр-ліги футболіст провів 26 матчів, в яких відзначився двома результативними передачами.

У сезоні-2019/20 ЛАСК (33) посів четверту сходинку в австрійській Бундеслізі, а чемпіоном країни став Зальцбург (50). Вийти до групового етапу Ліги Європи-2020/21 ЛАСК спробує через кваліфікацію.

Тим часом луганська Зоря майже втратила шанси посісти другу сходинку в УПЛ, що дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів. У матчі за друге місце підопічні Віктора Скрипника в рамках 31 туру поступилися у Києві Динамо з рахунком 3:1.

Тепер біло-сині випереджають луганчан на два пункти за тур до завершення поточного розіграшу чемпіонату.

Джерело: LASK