Динамо - Зоря: дивитися огляд матчу 31 туру чемпіонату України 2019/2020

Динамо Київ – Зоря – 3:1.

Голи: Громов – 2, Циганков – 14, 34, Сидорчук – 15.

У матчі 31-го туру чемпіонату України Динамо Київ перемогло луганську Зорю і піднялося на друге місце в турнірній таблиці.

Це означає, що путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів буде розіграно в останньому турі чемпіонату.

Підопічні Олексія Михайличенка активно почали атакувати зі стартового свистка, але відзначилася першою Зоря. Громов втік віч-на-віч із воротарем і пробив точно повз Бущана вже на 2-й хвилині гри. 0:1.

На 9-й хвилині матч затьмарила травма динамівця Вербича.

Відігралися господарі поля на 14-й хвилині зусиллями Буяльського та Циганкова. Останній отримав пас від співклубника у штрафному майданчику суперника і в один дотик правою ногою пробив у ближню дев’ятку. 1:1.

Ще однієї хвилини вистачило Динамо, що повести у рахунку. Сидорчук пробив у ту ж дев’ятку, що і Циганков трохи раніше. 2:1.

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Ще більше посилив перевагу своєї команди все той же Циганков, який на 34-й хвилині матчу забив у дальній кут воріт Мацапури після того, як м’яч невдало для Зорі відскочив від Вернидуба. 3:1.

Заміни та активні дії футболістів Зорі у другому таймі не допомогли луганській команді уникнути поразки. Зоря після 31-го туру опустилася на третю сходинку турнірної таблиці.

Динамо завоювало Кубок України

Динамо обіграло Ворсклу в фіналі Кубка України 2020 у серії післяматчевих пенальті.

Основний час завершився внічию 1:1, а після цього розпочався справжній бойовик біля воріт голкіперів команд.

У результаті Динамо все таки взяло Кубок України, вигравши у пенальті з рахунком 8:7.

Фото: ФК Динамо Київ

Інфографіка: FlashScore