Футболіст збірної Німеччини Лерой Сане перебрався із Манчестера до Мюнхена. Про трансфер гравця оголосила мюнхенська Баварія.

Клуби узгодили деталі переходу ще кілька днів тому, а наставник містян Хосеп Гвардіола підтвердив відхід гравця ще перед матчем з Ліверпулем. Сума трансферу футболіста склала €55 млн.

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24-річний вінгер підписав з Баварією п’ятирічний контракт до 30 червня 2025 року. Підготовку до сезону-2020/21 з новою командою у Мюнхені гравець розпочне вже наступного тижня.

— Баварія – це дуже великий клуб з грандіозними цілями, які мене влаштовують. Я з нетерпіння чекаю на новий виклик та тренувального процесу з командою. Я знайомий з Гансом-Дітер Фліком ще зі збірної U-21, у нас там були хороші стосунки. Хочу вигравати багато титулів з Баварією, вершиною яких є Ліга чемпіонів, – сказав Сане.

Професійну кар’єру гравця Сане розпочав у футболці гельценкірхенського Шальке, а у 2016 році перебрався у Манчестер Сіті. З містянами він двічі став чемпіоном Англії, переможцем Кубка Англії та Кубка футбольної ліги.

За збірну Німеччини вінгер дебютував у листопаді 2015 року, вийшовши на заміну у матчі проти Франції. Зі збірною він був учасником Євро-2016, де команда розділила 3-4 місце з Вельсом, але до заявки на чемпіонат світу 2018 року не потрапив, що згодом експерти назвали однією із причин провалу команди Йоахіма Льова на Мундіалі.

Баварія стала чемпіоном німецької Бундесліги за підсумками сезону-2019/20. 4 липня мюнхенці спробують поповнити скарбничку власних трофеїв, завоювавши Кубок Німеччини. У фіналі турніру їм протистоятиме леверкузенський Байєр.

Фото: FC Bayern München

Джерело: FC Bayern München