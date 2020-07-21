Французький Парі Сен-Жермен презентував домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Форму виготовили до 50-річчя клубу, який заснували у 1970 році. Тоді відомий паризький дизайнер Даніель Хехтер, який був одним із керівників ПСЖ, створив легендарну футболку команди, відому як сорочка Хехтера.

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Оригінальний дизайн з центральною червоною смугою вперше з’явився у 1973 році. Він символізує сміливе, зухвале та стильне місто моди, що втілює дух і образ французької столиці.

— Парі Сен-Жермен пишається спадщиною клубу і прагне допомагати людям щодня. Цей 50-річний ювілей ПСЖ також глибоко вкорінений у культурі способу життя, – йдеться на сайті парижан.

View this post on Instagram A post shared by Paris Saint-Germain (@psg) on Jul 21, 2020 at 12:01am PDT

Через майже 50 років ПСЖ спільно з брендом одягу Nike, вирішили віддати належне засновникам столичного клубу.

Нове екіпірування доступне для продажу в офіційному інтернет-магазині ПСЖ з 21 липня. Ціна джерсі стартує від €70 до €140.

Нова форма збірної України

15 липня Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України, в якій підопічні Шевченка вперше зіграють у груповому етапі Ліги націй сезону-2020/21 у Дивізіоні А.

Основним кольором домашнього комплекту залишився жовтий, а гостьового – синій.

Втім, із нового екіпірування зникло гасло Слава Україні.

Джерело: PSG