Українська асоціація футболу показала нову футбольну форму збірної України.

Основним кольором домашнього комплекту збірної залишився жовтий, з виділеними синіми деталями. Також на передній частині джерсі видніється візерунок, навіяний традиціями української вишивки. Основним кольором виїзного комплекту буде синій із жовтими деталями.







УАФ презентував нову форму збірної України з футболу / 2 фотографии

Технічним спонсором збірної України залишається компанія Joma.

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Вперше у новій формі синьо-жовті зіграють у матчах групового етапу Ліги націй. Вочевидь, саме у цій формі синьо-жовті поїдуть на чемпіонат Європи у наступному році.

Новенький комплект вже можна придбати на сайтах Joma.ua та Joma.com.ua. Вартість однієї футболки складає 1450 грн.

Окрім збірної України компанія Joma є технічним партнером команд Румунії та Гондурасу. Також у її формі грають іспанські клуби Хетафе, Леганес, Вільярреал та Ейбар, клуби Серії А – Аталанта, Сампдорія та Торіно, німецький Хоффенхайм та бельгійський Андерлехт.

2 липня виконком УАФ обрав арени, на яких збірна України зіграє домашні матчі у дивізіоні А четвертої групи Ліги націй сезону-2020/21.

Зокрема, підопічні Шевченка першу гру проведуть 3 вересня у Львові проти збірної Швейцарії, а далі на українську збірну чекає виліт до Іспанії.