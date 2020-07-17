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Факти / Спорт

До 125-річчя клубу: Вест Гем Юнайтед Ярмоленка показав виїзну форму команди

Лондонський Вест Гем Юнайтед презентував домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Джерсі виконане у традиційних кольорах лондонського клубу, але на відміну від домашнього комплекту, тут переважає блакитний колір над бордовим. Шорти будуть блакитного кольору, а ось емблема команди та спонсор – бордовими.

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Екіпірування команди випустили до 125-річчя клубу. Під час створення дизайну розробники надихалися золотим періодом клубу, який припав на 1960-ті.

Тоді молотобійці виграли Кубок Англії та Кубок володарів кубків УЄФА. Також у складі Вест Гема тоді виступали три члени збірної Англії, які разом з Трьома левами перемогли на чемпіонаті світу з футболу у 1966 році.

— Комплект 125th Anniversary Away – це осучаснений дизайн, який свого часу носили великі Боббі Мур, Джефф Герст та Мартін Пітерс, – йдеться на сайті молотобійців.

  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
  • Форма Вест Хэм Юнайтед на сезон-2020/21
До 125-річчя клубу: Вест Гем Юнайтед Ярмоленка показав виїзну форму команди / 6 фотографий

У клубі переконані, що такий дизайн змусить відчувати себе впевненими у будь якій епосі.

Новеньке екіпірування Вест Гема вже доступне за попереднім замовленням в офіційному інтернет магазині лондонців. Джерсі обійдеться у £55 (€60).

У чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги Вест Гем йде на шістнадцятому місці, маючи в активі 34 очки. Чемпіоном Англії за сім турів до закінчення розіграшу став Ліверпуль, який нині випереджає Манчестер Сіті на 18 пунктів.

Джерело: West Ham United

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