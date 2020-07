Лондонський Вест Гем Юнайтед презентував домашній комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Джерсі виконане у традиційних кольорах лондонського клубу, але на відміну від домашнього комплекту, тут переважає блакитний колір над бордовим. Шорти будуть блакитного кольору, а ось емблема команди та спонсор – бордовими.

Екіпірування команди випустили до 125-річчя клубу. Під час створення дизайну розробники надихалися золотим періодом клубу, який припав на 1960-ті.

Our new 2020/21 Away Kit is inspired by the one worn by our legends of the 60s & 70s ????#125Together pic.twitter.com/dGXgF8VQ6h

— West Ham United (@WestHam) July 17, 2020