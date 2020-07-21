Реал Мадрид хоче запропонувати Зідану довічний контракт

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес хоче запропонувати наставнику вершкових Зінедіну Зідану пов’язати свою тренерську роботу з клубом безстроково.

Поточна угоду французького фахівця з галактикос розрахована до 2022 року. Втім, Перес настільки вражений роботою тренера та перемогою у чемпіонаті Іспанії, що хоче запропонувати Зідану безстроковий контракт.

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Таким чином, Перес хоче створити у Реалі свого Алекса Фергюсона, який був біля керма Манчестер Юнайтед протягом 26 років. За чверть століття шотландському наставнику вдалося зробити з МЮ провідний клуб в англійському та світовому футболі.

Також за інформацією іспанського телеканалу El Chiringuito, бос Реалу готовий розширити повноваження Зінедіна Зідана у клубі.

У березні 2019 року Зідан вдруге очолив королівський клуб. Під керівництвом француза мадридці виграли 11 трофеїв із 17 можливих, серед яких: три Ліги чемпіонів, два Клубних чемпіонати світу, два Суперкубка УЄФА, дві Ла Ліги та два Суперкубка Іспанії.

Зідан став першим і поки єдиним наставником у світі, котрий зумів тричі поспіль виграти головний клубний європейський турнір – Лігу чемпіонів.

Джерело: El Chiringuito