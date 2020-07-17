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Факти / Спорт

Вечеря чемпіона: футболіст Реала відсвяткував чемпіонство бургером і картоплею фрі

Футболіст мадридського Реала Тоні Кроос поділився у соціальних мережах знімком своєї святкової вечері після дострокового завоювання з командою чемпіонства в іспанській Прімері.

Після переможного матчу з Вільярреалом (2:1) в рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії, півзахисник вирушив до закладу швидкого харчування, де замовив собі чізбургер та картоплю фрі.

— Вечеря чемпіона, – підписав знімок Кроос в Instagram.

 

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Champions dinner

A post shared by Toni Kroos (@toni.kr8s) on

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Тоні Кроос взяв участь у 34 матчах за команду, в яких відзначився чотирма голами та п’ятьма асистами.

Мадридський Реал оформив чемпіонство у Прімері за тур до поточного розіграшу сезону-2019/20. У турнірній таблиці чемпіонату підопічні Зінедіна Зідана мають в активі 86 очок та випереджають найближчого переслідувача каталонську Барселону на 7 пунктів.

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Востаннє вершкові перемагали у Прімері у сезоні-2016/17. Для Реала це чемпіонство стало 34-м в історії клубу.

Також Реал продовжує боротьбу у поточному розіграші Ліги чемпіонів. 7 серпня мадридці на Етіхад зустрінуться з Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу. Перша гра на Сантьяго Бернабеу у Мадриді ще 26 лютого завершилася перемогою англійського клубу з рахунком 2:1.

Фото: Dreamstime

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