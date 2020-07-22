Російського бодібілдера Крупнова затримали за підозрою у педофілії

Призера чемпіонату Європи з бодібілдингу та фітнес-тренера Олександра Крупнова затримали правоохоронні органи у Москві за підозрою у розбещенні неповнолітньої.

На 33-річного чоловіка завели кримінальну справу за статтею Розбещення неповнолітніх.

Читайте: Бодібілдер скасував весілля із силіконовою лялькою через коронавірус

Відомо, що Крупнов познайомився з 15-річною дівчиною у соцмережі – між ними почалася активна переписка, яка згодом переросла в інтимні стосунки.

Про зв’язок школярки з Крупновим стало відомо батькам дівчини, які і звернулися до поліції Москви із заявою. Мати дівчини розповіла правоохоронцям, що фітнес-тренер вступив у статевий контакт з її донькою в орендованій квартирі.

Згодом поліція з’ясувала, що чоловік там зустрічався з неповнолітньою щонайменше тричі, і під час зустрічей дійсно вступив з нею в інтимний зв’язок.

До цього інциденту Крупнов славився хорошою репутацією та працював з публічними особами, як фітнес-тренер. У соцмережах він публікує різноманітні відео з вправами та дає поради бодібілдерам-початківцям.

Футболіста Анже заарештували за ексгібіціонізм

У травні футболіста французького Анже Фаріда Ель-Мелалі заарештували за звинуваченням у публічній мастурбації.

Поліцію викликали сусіди гравця після того, як побачили, що він мастурбував у дворі свого будинку, підглядаючи за сусідкою. Це було друге затримання Ель-Мелалі за аналогічний вчинок.

Джерело: Eurosport

Фото: Aleksandr Krupnov