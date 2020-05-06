Підглядав за сусідкою: футболіста Анже заарештували за публічну мастурбацію

Півзахисник французького Анже Фарід Ель-Мелалі заарештований поліцією за звинуваченням у сексуальному ексгібіціонізмі.

22-річний алжирець мастурбував у дворі свого будинку, спостерігаючи через вікно за сусідкою з першого поверху. Це помітили сусіди та викликали поліцію.

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Цікаво, що це вже друге затримання Ель-Мелалі за аналогічний вчинок.

Футболіста відпустили після визнання провини, його чекає судове слухання та штраф. Адвокати захисту заявили, що Ель-Мелалі не думав, що сусідка його помітить.

Нагадаємо, чемпіонат Франції завершили достроково, оскільки уряд країни заборонив проводити спортивні змагання до вересня. Чемпіоном країни визнали ПСЖ, Анже розташувався на десятій сходинці.

Фото: Passion Football Club

Джерело: le Parisien