Шахтар - Вольфсбург: Шахтар розпочав підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький Шахтар розпочав підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу у Лізі Європи сезону-2019/20 проти німецького Вольфсбурга.

22 липня гірники зібралися на полі комплексу Святошин у Києві.

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Футболісти Шахтаря, котрі пішли у невеличку відпустку ще до завершення сезону-2019/20 УПЛ, вже повернулися до занять. Також відновився після травми і працює у загальній групі Віктор Коваленко. А ось за індивідуальним графіком займаються Манор Соломон, Євген Коноплянка та Ісмаїлі.

Перед матчем з вовками гірники планують провести два спаринги.

– Повернулися до тренувань і працюємо всі разом. Найближчі два тижні готуємось до Вольфсбурга. Плануємо провести два спаринги з максимум одним вихідним між ними, – розповів перший асистент головного тренера Вітор Северіно.



































Шахтар розпочав підготовку до матчу з Вольфсбургом у Лізі Європи / 9 фотографий

У першому матчі 1/8 фіналу, який відбувся на Фольксваген Арена у Вольфсбургу, Шахтар здобув перемогу над німецькою командою з рахунком 2:1. Під час матчу у ворота обох команд арбітр призначив по пенальті, але футболісти їх не реалізували.

Другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар — Вольфсбург відбудеться у Києві 5 серпня. Матч на НСК Олімпійський пройде без глядачів.

Фото: ФК Шахтар