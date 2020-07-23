74-річний румунський фахівець Мірча Луческу став новим тренером київського Динамо.

Угода тренера з біло-синіми розрахована на два роки з опцією пролонгування ще на рік.

— Я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі Динамо, – сказав новоспечений тренер киян.

Також Луческу подякував президенту Динамо за надану йому довіру та вболівальникам.

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Скільки зароблятиме румунський спеціаліст у київському Динамо – не повідомляється. За інформацією низки українських ЗМІ, сума складе майже €3 млн.











Луческу очолив київське Динамо – офіційно / 3 фотографии

У період з 2004 по 2016 рік Мірча Луческу працював біля керма затятого суперника біло-синіх – донецького Шахтаря. Під його керівництвом гірники вибороли 22 трофеї, серед яких Кубок УЄФА та вісім чемпіонатів України. Після Шахтаря Луческу сезон пропрацював у пітерському Зеніті.

Останнім місцем роботи Містера стала збірна Туреччини з футболу, яку він покинув у лютому 2019 року.

20 липня керівництво Динамо відправило у відставку Олексія Михайличенка та його тренерський штаб.

Фото: Динамо Київ