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Факти / Спорт

Луческу очолив київське Динамо – офіційно

74-річний румунський фахівець Мірча Луческу став новим тренером київського Динамо.

Угода тренера з біло-синіми розрахована на два роки з опцією пролонгування ще на рік. 

— Я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі Динамо, – сказав новоспечений тренер киян.

Також Луческу подякував президенту Динамо за надану йому довіру та вболівальникам.

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Скільки зароблятиме румунський спеціаліст у київському Динамо – не повідомляється. За інформацією низки українських ЗМІ, сума складе майже €3 млн.

  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
  • Мирча Луческу возглавил Динамо Киев
Луческу очолив київське Динамо – офіційно / 3 фотографии

У період з 2004 по 2016 рік Мірча Луческу працював біля керма затятого суперника біло-синіх – донецького Шахтаря. Під його керівництвом гірники вибороли 22 трофеї, серед яких Кубок УЄФА та вісім чемпіонатів України. Після Шахтаря Луческу сезон пропрацював у пітерському Зеніті.

Останнім місцем роботи Містера стала збірна Туреччини з футболу, яку він покинув у лютому 2019 року.

20 липня керівництво Динамо відправило у відставку Олексія Михайличенка та його тренерський штаб.

Фото: Динамо Київ

Джерело: Динамо Київ

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