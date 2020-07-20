Український фахівець Олексій Михайличенко більше не є головним тренером київського Динамо. Також у відставку відправлені його помічники Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов.

— ФК Динамо Київ висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам. Отримавши команду у розпал сезону цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, Динамо виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, – йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Також у ФК Динамо додають, що вболівальників клубу та керівництво не задовольняє поточний рівень команди та відсутність прогресу, наголошуючи, що команда має вийти у майбутньому на якісно інший рівень.

Читайте: Динамо у серії пенальті обіграло Ворсклу у фіналі Кубка України

До нового сезону біло-сині готуватимуться під керівництвом нового тренера, ім’я якого стане відоме згодом.

Вдруге Михайличенко очолив киян у серпні 2019 року, підписавши угоду за схемою 2+1. Втім виліт команди з Ліги Європи після групового етапу та незадовільний рівень гри у чемпіонаті був однією з причин критики спеціаліста, що провокувало розмови щодо відставки Михайличенка з поста коуча Динамо.