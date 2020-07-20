PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Динамо відправило у відставку Михайличенка та його тренерський штаб

Український фахівець Олексій Михайличенко більше не є головним тренером київського Динамо. Також у відставку відправлені його помічники Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов.

— ФК Динамо Київ висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам. Отримавши команду у розпал сезону цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, Динамо виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, – йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Також у ФК Динамо додають, що вболівальників клубу та керівництво не задовольняє поточний рівень команди та відсутність прогресу, наголошуючи, що команда має вийти у майбутньому на якісно інший рівень.

Читайте: Динамо у серії пенальті обіграло Ворсклу у фіналі Кубка України

До нового сезону біло-сині готуватимуться під керівництвом нового тренера, ім’я якого стане відоме згодом.

Вдруге Михайличенко очолив киян у серпні 2019 року, підписавши угоду за схемою 2+1. Втім виліт команди з Ліги Європи після групового етапу та незадовільний рівень гри у чемпіонаті був однією з причин критики спеціаліста, що провокувало розмови щодо відставки Михайличенка з поста коуча Динамо.

Джерело: Динамо Київ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка