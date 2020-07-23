У Міністерстві охорони здоров’я розробили правила відвідування футбольними вболівальниками спортивних арен. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

— Є постанова головного санітарного лікаря щодо можливості та умов присутності уболівальників на стадіоні, – розповів Степанов.

Також він додав, що на першому етапі заповненість спортивних споруд не повинна перевищувати 25%. Також фанатів будуть розсаджувати на трибунах для дотримання соціальної дистанції.

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Ще однією з умовою є обов’язкова наявність на стадіоні антисептиків та термоскринінг перед входом на спортивний об’єкт. Також глядачі повинні дотримуватися інших вимог карантинного режиму.

На які матчі зможуть потрапити вболівальники в Україні?

Українські шанувальники футболу зможуть потрапити на стадіони на відбіркові матчі української Прем’єр-ліги за право виступити у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2020/21.

Ці зустрічі заплановані на 25 та 29 липня. У півфіналах Колос зустрінеться з Дніпром-1, а Олександрія зіграє з Маріуполем.

Якщо досвід проведення матчів плей-оф буде позитивним, а епідеміологічна ситуація сприятливою, то у МОЗ розглянуть можливість заповнення трибун до 50%.