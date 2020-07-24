Лунін повертається у Реал, а Люка Зідан покине клуб – AS

Син наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана Люка покине клуб після 16 років перебування у стані вершкових.

Зідан-молодший приєднався до клубу у шестирічному віці, а останній сезон провів в оренді у клубі Расінг Сантандер. Його контракт з галактикос закінчився, але в Реалі не збираються пропонувати 22-річному гравцю нову угоду.

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Люка дебютував за першу команду Реала в останньому матчі Ла Ліги сезону-2017/18, який став фінальним для його батька біля керма команди перед поверненням у березні 2019 року. Наприкінці минулого сезону Зідана-молодшого включили до стартового складу на матч проти Уески (3:2), що спричинило шквал критики у бік його батька.

— Я вибрав не свого сина, я вибрав гравця Реала, – сказав пізніше Зідан про своє рішення.

У сезоні-2019/20 другим голкіпером на Сантьяго Бернабеу був Альфонсо Ареола, але він повернувся у ПСЖ після закінчення терміну оренди. У сезоні-2020/21 у королівському клубі на роль дублера Тібо Куртуа обрали кандидатуру Андрія Луніна.

View this post on Instagram A post shared by Andrey_Lunin (@lunin_andrey) on Jul 15, 2020 at 9:46am PDT

Український голкіпер другу частину сезону-2019/20 провів в оренді в Ов’єдо і допоміг клубу зберегти прописку у Сегунді. Ов’єдо фінішував на 15 сходинці у чемпіонаті.

Щодо Люки Зідана, то футболіст веде перемовини із французьким клубом Монпельє.

У сезоні-2019/20 мадридський Реал оформив перемогу у чемпіонаті Іспанії у передостанньому турі після перемоги над Вільярреалем. Востаннє вершкові брали цей трофей у 2017 році.