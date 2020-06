Mercedes перефарбував ліврею на сезон-2020 через рух BLM

Чинний володар Кубка конструкторів німецька команда Mercedes змінила колір лівреї на сезоні-2020. Керівництво конюшні вирішило відійти від звичного сріблястого забарвлення боліда. Тепер на автомобілі переважатиме чорний колір, а на дузі над головою пілота розмістять напис End Racism (Покласти край расизму).

Сріблясте забарвлення було присутнє у кольоровій гаммі концерну під час змагань ще з 1930-х років.

У Mercedes заявили, що рух Black Lives Matter пролив світло на те, наскільки світу необхідні нові заходи та дії у боротьбі із расизмом.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020