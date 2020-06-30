Mercedes перефарбував ліврею на сезон-2020 через рух BLM

Чинний володар Кубка конструкторів німецька команда Mercedes змінила колір лівреї на сезоні-2020. Керівництво конюшні вирішило відійти від звичного сріблястого забарвлення боліда. Тепер на автомобілі переважатиме чорний колір, а на дузі над головою пілота розмістять напис End Racism (Покласти край расизму).

Сріблясте забарвлення було присутнє у кольоровій гаммі концерну під час змагань ще з 1930-х років.

У Mercedes заявили, що рух Black Lives Matter пролив світло на те, наскільки світу необхідні нові заходи та дії у боротьбі із расизмом.

— Презентуємо нашу нову ліврею 2020 року. Вона означає прагнення нашої команди до різноманітності та боротьби з расизмом та дискримінацією у будь-яких формах.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Чемпіон світу та пілот Mercedes Льюїс Гемілтон назвав рішення змінити забарвлення лівреї важливим кроком.

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У заяві конюшні йдеться, що лише 3% їхніх робітників визнають, що належать до етнічних груп, і лише 12% співробітників Mercedes F1 – жінки.

— Ця відсутність різноманітності свідчить про те, що нам потрібно знайти нові підходи для залучення талантів з багатьох сферах суспільства, яких ми нині не досягаємо.

Спершу забарвлення боліду Mercedes на сезон-2020 було сріблястого кольору з червоними елементами після підписання контракту з новим спонсором.

Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон публічно виступає за підтримку руху Black Lives Matter. На початку червня він підтримав дії протестувальників, коли вони повалили пам’ятник работорговцю та філантропу Едварду Колстону у Брістолі.

Також у Формулі-1 заявили про акцію #WeRaceAsOne. Її ідеєю є боротьба з Covid-19 та засудження расизму і дискримінації. Відтепер на болідах команд розмістять наліпки із зображенням веселки.

Старт чемпіонату Формули-1 2020 року відклали через пандемію коронавірусу. Відновити сезон мають Гран-прі Австрії на трасі у Шпільбурзі вже 5 липня. Нині підтверджено вісім етапів.

Фото: Mercedes-AMG F1