Наприкінці травня у США розпочалися протести через прояв поліцейської жорстокості, яка призвела до смерті людини.

Протестувальники вже близько тижня висловлюють своє невдоволення не зважаючи на спалах коронавірусу в Сполучених Штатах.

Нещодавно стало відомо, що дії поліції могли і не стати причиною смерті. Проте протести не зупиняються, а нині їхні масштаби призвели до того, що в США вирішили задіяти Нацгвардію.

Факти ICTV розповідають, що стало причиною початку протестів, і чому вони досі не припиняються.

Афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня під час затримання поліцейськими. Того дня правоохоронці Міннеаполісу (штат Міннесота) отримали виклик щодо можливого підроблення грошей.

Співвласник магазину Cup Foods запідозрив, що купюра у $20 доларів, якою хотів розрахуватися Флойд – підроблена. На момент прибуття поліції підозрюваний знаходився у своєму авто і нібито був у стані наркотичного сп’яніння.

За словами правоохоронців, чоловіка попросили вийти з машини, однак він почав чинити супротив, через що поліцейським довелося застосувати силу.

Однак далі свідчення поліції та очевидців починають розходитися. Дехто каже, що один з правоохоронців не просто намагався витягнути Флойда з авто, а й душив його.

Найбільшого розголосу набула пряма трансляція у соцмережі Facebook, на якій видно, що офіцер Дерек Чаувін коліном придавив шию підозрюваного після того, як його завалили на землю. Тоді Флойд кілька разів казав, що йому немає чим дихати, і що він вмирає.

Відео, яке набрало розголосу, не показує всі деталі арешту. Коли трансляція почалася, Чаувін вже притискав чоловіка коліном до землі, а той благав його припинити.

Поліцейські викликали швидку, але Флойд втратив свідомість ще до того, як медики приїхали на місце події. І до того часу офіцер не прибирав ногу з шиї підозрюваного.

Чоловіка забрала карета швидкої допомоги, парамедики намагалися врятувати його життя, проте їм це не вдалося. Невдовзі після затримання Флойд помер.

Не лише зазначене відео стало причиною протестів. Незадовго після події у ЗМІ з’явилися ролики з камери спостереження поблизу місця затримання. На них видно, що Флойд не чинив жодних дій, які можна було б кваліфікувати як пручання арешту.

Проте на відео можна побачити, що чоловік та правоохоронці про щось розмовляли одразу після затримання. Можна припустити, що афроамериканець був незадоволений обставинами свого затримання, але нині не можна точно про це сказати.

На землю його повалили вже біля авто поліції.

Щоб встановити причину смерті був призначений розтин, але ще до офіційного оголошення почалися протести. Вже 26 травня, всього за день після події, люди почали виходити на вулиці, протестуючи проти свавілля поліцейських.

Проте у США смерті людей з провини поліцейських відбуваються досить часто. Згідно зі статистикою, за 2016 рік через дії правоохоронців загинуло близько 1 тис. людей. Так, інколи в офіцерів не було іншого виходу, крім як відкрити вогонь по зловмиснику, але це не завжди так.

Хоча смерті, яких можна було уникнути, часто набирають розголосу у Сполучених Штатах, саме ситуація з Флойдом призвела до спалаху протестів.

У коментарі Фактам ICTV психолог Віра Романова розповіла, що до протестів міг частково призвести інстинкт самозбереження, а також бажання відстояти справедливість.

Але ж це не вперше, коли з вини поліцейських помирають люди. Навіть цьогоріч були випадки, коли дії правоохоронців привертали увагу громадськості. Романова вважає, що зіграла роль і пандемія, яка вплинула на психічний стан людей.

Однак вже в перший день були і ті, хто демонстрували невдоволення діями поліцейських досить агресивно. Вони вдавалися до нападів на правоохоронців і мародерства.

А з плином часу і наростанням протестів і за межами штату, кількість агресивно налаштованих людей лише збільшувалася. Психолог вважає, що дехто вдається до таких дій, оскільки таким чином відстоює свою свободу.

Нині протести набули загрозливого масштабу, поширившись на велику кількість штатів. У багатьох великих містах США (Філадельфія, Вашингтон, Нью-Йорк) протести тривають навіть вночі.

Протестувальники навіть підійшли до Білого дому. І вперше з 1889 року вогні споруди вимкнули, а як повідомляють ЗМІ, президента США Дональда Трампа навіть на деякий час евакуювали до підземного бункера.

The picture circulating of the Whitehouse may not me real. But the lights did go out as #BunkerDon hid under the bed. #dcblackout pic.twitter.com/J9nLzowiF7

— HalfBurntToast (@HalfBurntToast) June 1, 2020