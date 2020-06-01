Наприкінці травня у США розпочалися протести через прояв поліцейської жорстокості, яка призвела до смерті людини.

Протестувальники вже близько тижня висловлюють своє невдоволення не зважаючи на спалах коронавірусу в Сполучених Штатах.

Нещодавно стало відомо, що дії поліції могли і не стати причиною смерті. Проте протести не зупиняються, а нині їхні масштаби призвели до того, що в США вирішили задіяти Нацгвардію.

Факти ICTV розповідають, що стало причиною початку протестів, і чому вони досі не припиняються.

Смерть Джорджа Флойда

Афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня під час затримання поліцейськими. Того дня правоохоронці Міннеаполісу (штат Міннесота) отримали виклик щодо можливого підроблення грошей.

Співвласник магазину Cup Foods запідозрив, що купюра у $20 доларів, якою хотів розрахуватися Флойд – підроблена. На момент прибуття поліції підозрюваний знаходився у своєму авто і нібито був у стані наркотичного сп’яніння.

За словами правоохоронців, чоловіка попросили вийти з машини, однак він почав чинити супротив, через що поліцейським довелося застосувати силу.

Однак далі свідчення поліції та очевидців починають розходитися. Дехто каже, що один з правоохоронців не просто намагався витягнути Флойда з авто, а й душив його.

Найбільшого розголосу набула пряма трансляція у соцмережі Facebook, на якій видно, що офіцер Дерек Чаувін коліном придавив шию підозрюваного після того, як його завалили на землю. Тоді Флойд кілька разів казав, що йому немає чим дихати, і що він вмирає.

Відео, яке набрало розголосу, не показує всі деталі арешту. Коли трансляція почалася, Чаувін вже притискав чоловіка коліном до землі, а той благав його припинити.

Поліцейські викликали швидку, але Флойд втратив свідомість ще до того, як медики приїхали на місце події. І до того часу офіцер не прибирав ногу з шиї підозрюваного.

Чоловіка забрала карета швидкої допомоги, парамедики намагалися врятувати його життя, проте їм це не вдалося. Невдовзі після затримання Флойд помер.

Початок протестів

Не лише зазначене відео стало причиною протестів. Незадовго після події у ЗМІ з’явилися ролики з камери спостереження поблизу місця затримання. На них видно, що Флойд не чинив жодних дій, які можна було б кваліфікувати як пручання арешту.

Проте на відео можна побачити, що чоловік та правоохоронці про щось розмовляли одразу після затримання. Можна припустити, що афроамериканець був незадоволений обставинами свого затримання, але нині не можна точно про це сказати.

На землю його повалили вже біля авто поліції.

Щоб встановити причину смерті був призначений розтин, але ще до офіційного оголошення почалися протести. Вже 26 травня, всього за день після події, люди почали виходити на вулиці, протестуючи проти свавілля поліцейських.

Проте у США смерті людей з провини поліцейських відбуваються досить часто. Згідно зі статистикою, за 2016 рік через дії правоохоронців загинуло близько 1 тис. людей. Так, інколи в офіцерів не було іншого виходу, крім як відкрити вогонь по зловмиснику, але це не завжди так.

Хоча смерті, яких можна було уникнути, часто набирають розголосу у Сполучених Штатах, саме ситуація з Флойдом призвела до спалаху протестів.

У коментарі Фактам ICTV психолог Віра Романова розповіла, що до протестів міг частково призвести інстинкт самозбереження, а також бажання відстояти справедливість.

– Ми живемо в різних країнах, з різним способом життя, який формується нашими психічними механізмами уявлення про нього. Якщо говорити про США, то вони уявляются як правова держава, в якій всі звикли, що всі дотримуються букви закону. Раптом відбувається щось неправомірне. Якби таке сталося в Індії, то там міг статися самосуд, якщо в Україні, можливо, був би протест, але це було б дуже довго, оскільки ми не звикли вірити в торжество права. У США розуміють, що за свої права треба боротися, тому так швидко цей організувався протест, – розповідає психолог.

Але ж це не вперше, коли з вини поліцейських помирають люди. Навіть цьогоріч були випадки, коли дії правоохоронців привертали увагу громадськості. Романова вважає, що зіграла роль і пандемія, яка вплинула на психічний стан людей.

– Всі живуть за часів якоїсь невизначеності, нестабільності… Люди шукають хоч якусь опору, де вони відчуватимуть себе в безпеці, розумітимуть, що їхнє майбутнє безпечне. Бажання стабільності і безпеки, десь внутрішнє переживання змушує людей йти на мітинг, щоб повернути всіх у той спосіб життя, який був звичним і зрозумілим, – каже вона.

Однак вже в перший день були і ті, хто демонстрували невдоволення діями поліцейських досить агресивно. Вони вдавалися до нападів на правоохоронців і мародерства.

А з плином часу і наростанням протестів і за межами штату, кількість агресивно налаштованих людей лише збільшувалася. Психолог вважає, що дехто вдається до таких дій, оскільки таким чином відстоює свою свободу.

– Неможливість відновити справедливість і переживання почуття глибокої несправедливості до себе викликає у різних людей різні способи її відновлення. Хтось звик боротися. Наприклад, шістдесятники в Україні. Хтось просто звик відновлювати справедливість у своєму житті боротьбою… У мітинги включилися люди з різним типом культур, життєвих історій, сприйняття світу. Мародерством, швидше за все, займаються ті, хто орієнтувалися на способи, які властиві певній культурній формі, формі мислення, – висловлює свою думку психолог.

Нині протести набули загрозливого масштабу, поширившись на велику кількість штатів. У багатьох великих містах США (Філадельфія, Вашингтон, Нью-Йорк) протести тривають навіть вночі.

Протестувальники навіть підійшли до Білого дому. І вперше з 1889 року вогні споруди вимкнули, а як повідомляють ЗМІ, президента США Дональда Трампа навіть на деякий час евакуювали до підземного бункера.

The picture circulating of the Whitehouse may not me real. But the lights did go out as #BunkerDon hid under the bed. #dcblackout pic.twitter.com/J9nLzowiF7 — HalfBurntToast (@HalfBurntToast) June 1, 2020

Через збільшення кількості протестів довелося також задіяти Національну гвардію у 15 штатах. Приблизно у 40 містах ввели комендантську годину, яка триватиме до кінця тижня.

Близько 4 тис. осіб заарештували за участь у протестах.

Що з поліцейськими, які затримували Флойда

За день після смерті Джорджа, чотирьох правоохоронців, які брали участь у його затриманні, звільнили з поліції. Справою щодо затримання Флойда почало займатися ФБР, вона стала головним пріоритетом відомства.

27 травня соціальні мережі продовжували роздмухувати “вогонь” протестів брехливою інформацією про екс-офіцера поліції Чаувіна. Зокрема, його звинувачували у расизмі.

Пізніше того дня опубліковану інформації спростували. Однак його репутації змогли достатньо нашкодити.

Незадовго після цього, 29 травня, поліцейському, який тримав ногу на шиї Флойда пред’явили звинувачення у ненавмисному вбивстві. Так Чаувін став першим поліцейським Міннесоти, якого звинуватили у вбивстві афроамериканця.

Поки прокурор не запросив терміну покарання для екс-правоохоронця, але за законами штату його можуть позбавити волі максимум на 25 років.

Водночас з’явилися результати розтину Флойда. Вони не підтвердили теорію про те, що його смерть настала у результаті задушення та те, що у нього були хвороби, які могли погіршитися через всю процедуру затримання.

Проте це лише збільшило протести у США. Сім’я загиблого навіть запросила проведення незалежного розтину, щоб впевнитися у причині смерті.

Чаувін має постати перед судом 8 червня.

Паралелі з Україною і не тільки

Підтримку протестувальникам у США почали висловлювати і поза межами країни. Зокрема у Лондоні (Велика Британія) на Трафальгарській площі зібрався натовп, щоб підтримати протести американців.

У Берліні (Німеччина) сотні людей прийшли під посольство США, а в Австралії запланували кілька мітингів, які мають відбутися протягом тижня.

В Україні американців підтримав екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко. Він заявив, що людей не мають розділяти за кольором шкіри, статтю та сексуальною орієнтацією, що потрібно говорити за невинних людей.

Чому так відбувається? Відповідь дуже проста: не лише у Сполучених Штатах фіксують випадки поліцейського свавілля. Особливо ця проблема є актуальною для України, хоча наша країна вже тривалий час з цим бореться.

Лиш нещодавно у Кагарлику поліцейські викликали на допит 25-річну жінку, і прямо у відділку катували. Нині правоохоронці знаходяться на лаві підсудних, їхню справу розглядають.

Але проблема не лише в цих поліцейських, проблема у тому, як часто їхні дії залишаються безкарними, і не лише в Україні.

У програмі Факти тижня на ICTV екс-голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Віктор Чумак висловив думку, що систему МВС потрібно було змінювати так само, як і під час створення Патрульної поліції.

– Спочатку змінити всю систему підготовки кадрів, і потім ними почнуть витісняти людей з керівних посад, – каже Чумак.

Та чому ж у США, де панує справедливість, продовжуються протести, навіть попри усі зусилля, які прикладають до розслідування справи.

Найімовірніше, люди відчули на собі поліцейську жорстокість після того, як почалося мародерство і напади на правоохоронців. Так, були ті, кого заарештували за скоєні злочини, але точно були й ті, хто хотів лише відстояти свої права у законний спосіб.

Згадаємо Революцію гідності в нашій країні. Її іскри почали роздмухувати коли тодішня влада відмовилася підписати угоду про асоціацію з ЄС.

Тисячі незадоволених людей вийшли на Майдан Незалежності аби висловити протест. Однак потроху іскри революції почали згасати. Лише коли була дана команда розігнати “залишки Майдану”, коли спецпризначенці проявили жорстокість до людей, розпалився справжній вогонь революції.

Ближче до сьогодення – Гонконг. Люди вийшли на протести через закон, який порушував їхні права. Але після того, як його повністю відкликали, протести не припинилися, адже громадяни були по горло ситі діями поліцейських.

Серед вимог було і розслідування наказу щодо застосування зброї правоохоронцями проти учасників акції.

Тепер і в США ми бачимо подібну картину. Для багатьох протестувальників вже не важливо, хто правий, а хто винуватий.

Головне – їхні права і свободу порушили люди, які мають їх захищати. І тепер їм доведеться відповісти за це сповна.

Владислав Бомбела