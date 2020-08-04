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Факти / Спорт

Українську легкоатлетку Кроль дискваліфікували за допінг

Українська легкоатлетка Наталія Кроль (Прищепа) дискваліфікована за порушення антидопінгових правих. Відповідне рішення ухвалила незалежна організація у боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

Про результати розслідування, яке повністю вели у AIU, 3 серпня повідомили спортсменку та Федерацію легкої атлетики України.

Кроль відсторонена від участі у змаганнях терміном на 20 місяців — з 16 січня 2020 року до 15 серпня 2021 року, згідно зі статтями 10.2.2 та 10.5.1(a) правил ADR (Антидопінгові правила Всесвітньої легкої атлетики).

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Також було ухвалено рішення анулювати всі результати легкоатлетки від 16 січня 2020 року, що включає конфіскацію титулів, медалей або інших винагород.

 

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A post shared by Natali Pryshchepa (@mrs___krol) on

25-річна спортсменка відмовилася від права на заслуховування у Дисциплінарному трибуналі та погодилася з рішенням AIU.

28 лютого 2020 року стало відомо, що в організмі спортсменки виявили заборонений препарат гідрохлортіазид. Тоді окрім Кроль позитивну допінг-пробу здали: кенієць Кеннет Кімкемої, панамець Вірджиліо Гріггс та троє індійських спортсменів.

Наталія Кроль є дворазовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики у бігу на дистанції 800 метрів у 2016 та 2018 роках. Також у її активі командне золото Європейських ігор 2019 року у Мінську.

Джерело: ФЛАУ

Фото: Natali Pryshchepa

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