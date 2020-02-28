Наталя Прищепа попалася на допінгу

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа здала позитивну допінг-пробу.

В організмі спортсменки виявили заборонений препарат гідрохлортіазид. Наразі спортсменка відсторонена від змагань з 23 лютого. Щодо терміну дискваліфікації, то наразі немає жодної інформації.

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Окрім Прищепи (в заміжжі Кроль) на допінгу спіймали індійських легкоатлетів Кріранжет Каур, Навін Чікарру та Сандіп Кумарі, кенійця Кеннета Кімкемої та панамця Вірджиліо Гріггса.

Окрім двох золотих нагород з чемпіонату Європи, в активі Прищепи також перемога на чемпіонаті світу серед юніорів у 2013 році та третє місце на молодіжному чемпіонаті Європи у 2015 році.

Нагадаємо, чемпіонку Australian Open-2017 у міксті Ебігейл Спірс дискваліфікували за допінг.

Джерело: Athletics Integrity Unit