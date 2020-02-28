PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Українську легкоатлетку Наталю Прищепу спіймали на допінгу

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа здала позитивну допінг-пробу.

В організмі спортсменки виявили заборонений препарат гідрохлортіазид. Наразі спортсменка відсторонена від змагань з 23 лютого. Щодо терміну дискваліфікації, то наразі немає жодної інформації.

Читайте: Чотириразовий олімпійський чемпіон Фара зізнався у вживанні допінгу

Окрім Прищепи (в заміжжі Кроль) на допінгу спіймали індійських легкоатлетів Кріранжет Каур, Навін Чікарру та Сандіп Кумарі, кенійця Кеннета Кімкемої та панамця Вірджиліо Гріггса.

Наталя Прищепа попалася на допінгу

Окрім двох золотих нагород з чемпіонату Європи, в активі Прищепи також перемога на чемпіонаті світу серед юніорів у 2013 році та третє місце на молодіжному чемпіонаті Європи у 2015 році.

Нагадаємо, чемпіонку Australian Open-2017 у міксті Ебігейл Спірс дискваліфікували за допінг.

Джерело: Athletics Integrity Unit

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка