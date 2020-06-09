Спортсмена дискваліфікували на 20 років за жорстоке поводження з конем

Вершник з Об’єднаних Арабських Еміратів Абдул Азіз Бін Файсал Аль-Касімі отримав рекордну 20-річну дискваліфікацію за жорстоке поводження з конем.

Суд Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) встановив, що допінгові ін’єкції, що вводили коню, призвели до смертельної травми тварини.

Коня Аль-Касімі довелося приспати після того, як він отримав перелом кісток на змаганнях у Франції у 2016 році.

У звіті після розтину коня вказано, що тварині систематично вводили препарат ксилазин, який використовується як заспокійливий та знеболюючий засіб. Проте ксилазин заборонено використовувати у змаганнях, оскільки він збільшує ризик отримання серйозних травм тваринами.

Адвокати Аль-Касімі стверджували, що препарат використовували лише для евтаназії, але у FEI довели, що саме ін’єкції ксилазину стали причиною перелому, що привів до загибелі коня.

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За рішенням трибуналу Аль-Касімі відсторонили від спорту на 20 років, з яких 18 років він отримав за жорстоке поводження з тваринами, а ще два за порушення правил лікування коней.

20-річний бан Аль-Касімі став найбільшим за всю історію кінного спорту. Окрім заборони займатися кінним спортом до 27 травня 2040 року вершник повинен сплатити штраф у розмірі €29,5 тис.

У 2015 році Міжнародна федерація кінного спорту призупинила членство федерації ОАЕ через випадки допінгу у коней та підробці результатів у перегонах на витривалість.

Джерело: Inside the Games