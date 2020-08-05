24-річна Саванна През – бельгійська фітнес-модель та інструктор, яка у 2015 році стала чемпіонкою IFBB Belgian Bikini. Згодом вона підписала контракт із брендом Body Engineers.

Попри не дуже великий зріст Саванна у дитинстві займалася баскетболом, але у 17 років прийшла у тренажерний зал та відкрила для себе фітнес.

— Протягом десяти років я грала у баскетбол за різні команди. Я все ще вважаю, що це дуже цікавий вид спорту, але я шукала такий вид спорту, який не буде сковувати мене зобов’язаннями щодо тренувань у певні дні та години, – розповіла якось дівчина.

Спочатку дівчина з’являлася у тренажерному залі 2-3 рази на тиждень лише задля підтримки форми, але не бачила помітних змін. Потім Саванна потоваришувала з іншими представниками світу фітнесу та бодібілдингу, а її нові друзі показали їй кілька вправ та дали рекомендації щодо харчування.

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У 2014 році вона вперше взяла участь у чемпіонаті Бельгії, де посіла другу сходинку, а першу перемогу у категорії фітнес-бікіні През здобула на Flex Cup-2014. Саванна продовжила успішно виступати на національних змаганнях з бодібілдингу та фітнес-бікіні, а паралельно почала вести власну сторінку в Instagram.































































Накачані ноги – це сексуально: модель Саванна През підкорила фітнес-індустрію / 16 фотографий

В інтернеті дівчина стала справжньою сенсацією, а її статурою захоплювалися у всьому світі. Нині на її сторінку в Instagram підписано понад 800 тис. користувачів. Особливо на знімках фоловери звертають увагу на її накачані ноги, що не зовсім типово для дівчат.

— Хто сказав, що дівчата з сильними ногами виглядають як чоловіки? Ніколи не слухайте цих невдах! Сильні ноги демонструють силу та на мій погляд, сексуальність. Невже ви дозволите комусь зруйнувати ваші мрії?, – написала вона під одним з постів.

На відміну від інших культуристів та спортсменів з бікіні, Саванна займається у залі щодня.

Джерело: Greatest Physiques

Фото: SAVANNAH PREZ