Німецьку легкоатлетку Алісу Шмідт у 2017 році австралійський журнал Busted Coverage визнав найкрасивішою спортсменкою світу. 21-річна спортсменка часто тішить своїх підписниками красивими знімками та надихає їх на заняття спортом.

На останньому фото Аліса позує у футболці з оголеним торсом та коротких шортах, демонструючи свої довгі та стрункі ніжки.

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Шмідт є амбасадором спортивного бренду Puma, тому під знімком вона написала про важливість дотримання власної гігієни під час пандемії та додала, що компанія Puma виділила на боротьбу з вірусом $100 тис.

— Для мене участь у міжнародних змаганнях завжди залишаються основною мотивацією. Моя мрія – об’єднатися з тисячами спортсменів з усіх видів спорту та країн під час Олімпійських ігор. Ця мрія була відкладена через Covid-19, оскільки всі міжнародні турніри скасували. Нам, атлетам, важливо дотримуватися гігієни, щоб залишатися в безпеці, – написала Аліса.

View this post on Instagram A post shared by Alica Ѕchmidt (@alicasmd) on Jul 13, 2020 at 9:53am PDT

Окрім численної кількості вподобань користувачі відзначали у коментарях красу спортсменки та те, що вона їх мотивує до занять спорту: Ці довгі ноги; Найбільша мотивація, щоб займатися спортом. Вітання з Дуйсбурга; Це прекрасна мрія! Сподіваюся, що скоро ти зможеш її втілити; Щоразу, коли бачу ваш знімок в Instagram, затамовую подих.

Нині на сторінку Шмідт в Instagram підписано 884 тис. користувачів. В її активі є срібло з чемпіонату світу з легкої атлетики, а сама німкеня виступає у забігах на короткі дистанції – 200, 400, 800 метрів, а також в естафеті 4х100.

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