УЄФА за зрив матчів каратиме команди поразкою або виключенням з турніру

УЄФА опублікував регламент на сезон-2020/21 Ліги чемпіонів та Ліги Європи, в якому містяться обмеження та рекомендації через пандемію.

Новий додаток регулює такі питання: обмеження щодо стадіонів та країн, введені повноважними національними або місцевими органами влади; тестування і допуск гравців; можливі перенесення матчів; спеціальні правила для прискореного розгляду протестів та апеляцій.

У нових правилах йдеться, що за два дні до жеребкування клуби повинні повідомляти організацію про зміни, що вносить місцева влада. Якщо така інформація не буде надана, то УЄФА, якщо команда не зможе вийти на поле, зарахує їй технічну поразку.

Поразку з рахунком 3:0 можна отримати також, якщо команда не запропонує альтернативний варіант для проведення матчу на нейтральному полі, у випадку обмежень місцевою владою на в’їзд команди гостей.

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Також, якщо надані клубом дані про обмеження місцевої влади є неточними або обмеження є недостатньо жорсткими, щоб переносити гру на нейтральне поле, рішення щодо місця проведення зустрічі ухвалює організація. Якщо якась із команд відмовляється грати, то їй зараховують технічну поразку.

Перед матчами усі клуби будуть здавати ПЛР-тести. У випадку інфікування когось із футболістів команди, він відправляється на самоізоляцію. Для участі команди у матчі потрібно щонайменше 13 осіб з урахування одного голкіпера з основної заявки та дозвіл на гру від місцевої влади. Якщо ні, то УЄФА може перенести матч з урахуванням установленого для кожного етапу турніру дедлайну. Втім, якщо гру не вдастся організувати у цей термін, команда отримує технічну поразку.

Якщо в будь-якому з вищезазначених випадків обидва клуби відмовляються грати або обидва несуть відповідальність за зрив матчу, то дисциплінарний орган УЄФА дискваліфікує відповідні клуби з Ліги чемпіонів-2020/21 і Ліги Європи-2020/21.