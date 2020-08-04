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Де дивитися Шахтар — Вольфсбург

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар прийматиме німецький Вольфсбург. Зустріч пройде 5 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російські телеканали Матч! ТВ і Матч! Футбол 1.

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Це буде друга зустріч команд в історії. Перша гра відбулася 12 березня у Вольфсбургу на Фольксваген Арена і завершилася перемогою гірників з рахунком 2:1. За українську команду відзначилися Жуніор Мораес та Маркос Антоніо, а за вовків забив Джон Брукс. Також у тому матчі обидві команди заробили право пробити пенальті, але не реалізували удари з одинадцятиметрової позначки.

Переможець пари отримає путівку до Фіналу восьми Ліги Європи, який запланований у чотирьох німецьких містах. Фінал турніру відбудеться у Кельні 21 серпня.

Фото: Dreamstime

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