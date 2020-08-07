П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вирішила відмовитися від участі у турнірі серії Grand Slam — US Open-2020. Про це українська спортсменка повідомила на своїх сторінках у соцмережах.

— Враховуючи всі аспекти, я вирішила не грати на US Open-2020.

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Також Світоліна подякувала організаторам турніру, тенісній асоціації США (USTA) та WTA за те, що вони дали шанс гравцям грати, а вболівальникам – можливість спостерігати за цією подією.

— Я розумію і поважаю всі зусилля, які вони докладають, щоб це відбулося в безпечному середовищі, але я все ще не відчуваю себе комфортно подорожуючи до США, щоб не піддавати ризику свою команду та себе, – повідомила Світоліна.

На US Open також не зіграє перша ракетка світу Ешлі Барті та китаянка Ван Цян, а у чоловіків турнір точно пропустять: Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Гаель Монфіс, Стен Ваврінка, Фабіо Фоньїні, Нік Кірьос та Жо-Вільфрід Цонга.

Після скасування турніру у Мадриді Світоліна може відновити сезон турніром у Стамбулі, що запланований на 7 вересня, або на турнірі серії WTA Premier 5 у Римі 21 вересня.

3 серпня стало відомо, що Світоліна в останній день заявилася на участь у US Open-2020, хоча раніше говорила, що пропустить турнір. US Open стартує 31 серпня у Нью-Йорку та відбудеться без глядачів.