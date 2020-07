Ястремська знялася оголеною і влипли в расистський скандал через блекфейс

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 25 сходинку у рейтингу WTA, влаштувала фотосесію, для якої частину обличчя та тіла розфарбувала у коричневий колір.

Ястремська знялася оголеною та влипла у расистський скандал / 2 фотографии

У коментарях до публікацій користувачі розкритикували Ястремську за використання блекфейсу (Blackface).

“Ladies and Gentleman, Miss Yastremska’s Agent has been called to Twitter.” pic.twitter.com/K0PWvSZrje

— Steve (@Ace_Previews) July 9, 2020