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Факти / Спорт

Ястремська знялася оголеною та влипла у расистський скандал

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 25 сходинку у рейтингу WTA, влаштувала фотосесію, для якої частину обличчя та тіла розфарбувала у коричневий колір.

— Рівність, – підписала знімки спортсменка, додавши емодзі білого та коричневого сердечок.

  • Ястремська знялася оголеною і влипли в расистський скандал через блекфейс
  • Ястремская blackface Yastremskaa blackface
  • Ястремська знялася оголеною і влипли в расистський скандал через блекфейс
  • Ястремская blackface Yastremskaa blackface
Ястремська знялася оголеною та влипла у расистський скандал / 2 фотографии

У коментарях до публікацій користувачі розкритикували Ястремську за використання блекфейсу (Blackface).

Ястремська спершу чистила негативні коментарі, але потім вирішила видалити публікації зі своїх сторінок.

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Блекфейс – це різновид театрального макіяжу, який був дуже популярний від початку XIX століття до 1960-х років, коли активізувався рух за громадянські права темношкірих у США. Цей грим використовувався коміками для своїх шоу, в яких вони карикатурно зображували темношкірих. Нині блекфейс вважається расизмом.

Тенісний сезон, який перервали через пандемію, повинен відновитися 3 серпня жіночими турнірами у Чарльстоні та Палермо, а потім чоловіки виступлять на турнірі у Вашингтоні 10 серпня.

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