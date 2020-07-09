Ястремська знялася оголеною і влипли в расистський скандал через блекфейс

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 25 сходинку у рейтингу WTA, влаштувала фотосесію, для якої частину обличчя та тіла розфарбувала у коричневий колір.

— Рівність, – підписала знімки спортсменка, додавши емодзі білого та коричневого сердечок.







Ястремська знялася оголеною та влипла у расистський скандал / 2 фотографии

У коментарях до публікацій користувачі розкритикували Ястремську за використання блекфейсу (Blackface).

“Ladies and Gentleman, Miss Yastremska’s Agent has been called to Twitter.” pic.twitter.com/K0PWvSZrje — Steve (@Ace_Previews) July 9, 2020

Ястремська спершу чистила негативні коментарі, але потім вирішила видалити публікації зі своїх сторінок.

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Блекфейс – це різновид театрального макіяжу, який був дуже популярний від початку XIX століття до 1960-х років, коли активізувався рух за громадянські права темношкірих у США. Цей грим використовувався коміками для своїх шоу, в яких вони карикатурно зображували темношкірих. Нині блекфейс вважається расизмом.

Тенісний сезон, який перервали через пандемію, повинен відновитися 3 серпня жіночими турнірами у Чарльстоні та Палермо, а потім чоловіки виступлять на турнірі у Вашингтоні 10 серпня.