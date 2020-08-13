Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко та володар поясу IBF Теофімо Лопес домовилися про проведення поєдинку.

Бій відбудеться 17 жовтня 2020 року, а офіційним транслятором виступить канал ESPN. Де саме відбудеться бій стане відомо згодом.

Раніше з’явилася інформація, що український боксер готовий був виділити частину свого гонорару Лопесу, щоб задовольнити фінансові апетити американця.

— Про це не говорять поки контракти не підписані. Я не є пранкером чи кимось подібним, але я уклав угоду з Девідом МакВотером – менеджером Лопеса. Ми повинні оформити угоду на папері завтра, – сказав генеральний менеджер промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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Однією із перепон під час перемовин щодо бою була неможливість провести бій з численною аудиторією, що унеможливлює великих надходжень організаторам бою.

Попередньою датою бою було 19 вересня. Також за словами Арума, розглядали дату 3 жовтня.

На профіринзі 32-річний Ломаченко здобув 14 перемог, з яких десять нокаутом та зазнав однієї поразки. 23-річний Лопес виграв усі свої 15 поєдинків – 12 нокаутом.