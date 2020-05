Усейн Болт вперше став батьком

Восьмиразовий олімпійський чемпіон ямайський спринтер Усейн Болт та його дівчина Касі Беннетт вперше стали батьками.

Радісну новину у соцмережі Twitter повідомив прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020