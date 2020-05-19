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Усейн Болт вперше став батьком

Восьмиразовий олімпійський чемпіон ямайський спринтер Усейн Болт та його дівчина Касі Беннетт вперше стали батьками.

Радісну новину у соцмережі Twitter повідомив прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс.

— Вітаю нашу легенду спринту Усейна Болта та Касі Беннетт з народженням їхньої доньки, – написав прем’єр-міністр.

33-річний Болт завоював золото у бігу на 100 та 200 метрів, а також в естафеті 4х100 метрів на трьох Олімпіадах – у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро.

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Новина про те, що Болт та Беннетт очікують на появу первістка, з’явилася у січні. Про це сам спортсмен поділився у соцмережах, виклавши фото своєї дівчини з фотосесії.

Фото: Usain St.Leo Bolt

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