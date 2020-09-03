Україна — Швейцарія – 2:1

Україна: Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Маліновский, Зінченко, Ярмоленко, Коноплянка (Яремчук, 54), Мораес.

Швейцарія: Соммер, Цубер (Штеффен, 46), Родрігес, Аканжи, Ельведі, Мбабу, Варгас (Айєті, 73), Джака, Соу (Ебішер, 82), Емболо, Сеферович.

Голи: Ярмоленко, 14 Зінченко, 68 — Сеферович, 41

Збірна України приймала команду Швейцарії у рамках першого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні четвертої групи. Зустріч пройшла у Львові на Арені Львів та завершилася перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 14 хвилині відкрили господарі. Дебютант національної команди Олександр Тимчик прорвався до штрафного майданчику та пробив у правий нижній кут воріт, але м’яч влучив прямо у голкіпера швейцарців Янна Соммера. На добиванні опинився Андрій Ярмоленко, який елегантно п’яткою закотив кулястого у сітку воріт суперника.

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Після пропущеного удару швейцарці ще більше взялися за контроль м’яча та активно пресингувати. Українцям лишалося зрідка ходити у контратаки, адже до перерви усі спроби нав’язати свою гру завершувалися невдало.

Все йшло до того, що швейцарці рано чи пізно розпечатають ворота Андрія Пятова. Це вдалося зробити під зав’язку першої половини гри Харісу Сеферовичу, який завдав потужного удару у ворота синьо-жовтих. Пятов навіть не відразу зреагував на цей гарматний постріл.

У другому таймі малюнок гри синьо-жовтих кардинально змінився. Вони завдали більше ударів, заробили штрафних та були помітнішими на полі. Зрештою, це вилилося у ще один гол української збірної.

Цього разу відзначився Олександр Зінченко, який в один дотик відправив м’яча у ворота Соммера. Свій гол Олександр присвятив Ашоту Худаєву, лікарю збірної України, який у липні помер від коронавірусу.

В останні хвилини зустрічі швейцарці фактично насіли на ворота Пятова, але українці стримали цей натиск та здобули першу перемогу в елітному дивізіоні Ліги націй.

У четвертій групі ліги А саме підопічні Шевченка після першого туру очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 3 пункти. В Німеччини та Іспанії по одному очку.

Також Факти ICTV провели текстову трансляцію матчу Україна – Швейцарія, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.