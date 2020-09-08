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Факти / Спорт

Гемілтон створив власну гоночну команду

Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон створив власну гоночну команду під назвою TeamX44. Колектив шестиразового чемпіона Формули-1 візьме участь у дебютному ралі-рейдової серії Extreme E.

Перший сезон Extreme E відбудеться у п’яти віддалених куточках планети, які вже постраждали або страждають від змін клімату, серед них Арктика та Антарктика.

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35-річний Гемілтон назвав створення власної команди захоплюючим новим проектом та заявив, що серія сама звернулася до нього через екологічну спрямованість.

— Кожен з нас має силу змінити ситуація, це багато означає для мене. Я хочу скористатися своєю любов’ю до перегонів та любов’ю до нашої планети, щоб збільшити позитивний вплив у цій ситуації, – сказав Гемілтон.

Команда британця названа відповідно до його гоночного номера у Королівських перегонах – X44. Перші перегони X Prix заплановані на початок 2021 року.

Extreme E – це серія, заснована тією ж командою, яка стоїть за Формулою E, а гонки проводяться по всьому світу для сприяння електрифікації, стійкості та рівності. Її організатори сподіваються створити справжню еволюцію в автоспорті.

Також на офіційному сайті перегонів ведеться відлік до старту першого етапу. Нині до його початку лишилося 137 днів.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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