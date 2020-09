Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон створив власну гоночну команду під назвою TeamX44. Колектив шестиразового чемпіона Формули-1 візьме участь у дебютному ралі-рейдової серії Extreme E.

Перший сезон Extreme E відбудеться у п’яти віддалених куточках планети, які вже постраждали або страждають від змін клімату, серед них Арктика та Антарктика.

35-річний Гемілтон назвав створення власної команди захоплюючим новим проектом та заявив, що серія сама звернулася до нього через екологічну спрямованість.

So proud to finally announce @teamx44

Team X44 will be joining the @extremeelive series and I’m really excited to share this project with you. It will be fun to have a different role from being the team driver. /1 pic.twitter.com/wWY5svinGg

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 8, 2020