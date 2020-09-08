Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон створив власну гоночну команду під назвою TeamX44. Колектив шестиразового чемпіона Формули-1 візьме участь у дебютному ралі-рейдової серії Extreme E.

Перший сезон Extreme E відбудеться у п’яти віддалених куточках планети, які вже постраждали або страждають від змін клімату, серед них Арктика та Антарктика.

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35-річний Гемілтон назвав створення власної команди захоплюючим новим проектом та заявив, що серія сама звернулася до нього через екологічну спрямованість.

— Кожен з нас має силу змінити ситуація, це багато означає для мене. Я хочу скористатися своєю любов’ю до перегонів та любов’ю до нашої планети, щоб збільшити позитивний вплив у цій ситуації, – сказав Гемілтон.

So proud to finally announce @teamx44

Team X44 will be joining the @extremeelive series and I’m really excited to share this project with you. It will be fun to have a different role from being the team driver. /1 pic.twitter.com/wWY5svinGg — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 8, 2020

Команда британця названа відповідно до його гоночного номера у Королівських перегонах – X44. Перші перегони X Prix заплановані на початок 2021 року.

A brand new team needs a brand new livery… and we think @TeamX44 have aced it with this one! #ExtremeE pic.twitter.com/6nsMNvICpa — Extreme E (@ExtremeELive) September 8, 2020

Extreme E – це серія, заснована тією ж командою, яка стоїть за Формулою E, а гонки проводяться по всьому світу для сприяння електрифікації, стійкості та рівності. Її організатори сподіваються створити справжню еволюцію в автоспорті.

Також на офіційному сайті перегонів ведеться відлік до старту першого етапу. Нині до його початку лишилося 137 днів.