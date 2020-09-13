У другому турі УПЛ луганська Зоря на домашньому стадіоні мінімально програла Маріуполю 0:1.
Переможний гол у поєдинку за гостей забив півзахисник Дмитро Топалов.
Втримати перемогу Маріуполю не завадило видалення Ігнатенка на 85-й хвилині гри.
Перемігши Зорю, Мауріуполь здобув першу перемогу в новому сезоні чемпіонату України.
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Друга поразка Зорі
У першому турі УПЛ команда Віктора Скрипника програла Десні 3:1.
Незважаючи на те, що перший тайм був за луганською командою, у другому таймі господарі змогли забити Зорі три голи.
Наступний поєдинок Зорі відбудеться 20 вересня проти чемпіона країни – донецького Шахтаря.
Фото: ФК Мариуполь