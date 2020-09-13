У другому турі УПЛ луганська Зоря на домашньому стадіоні мінімально програла Маріуполю 0:1.

Переможний гол у поєдинку за гостей забив півзахисник Дмитро Топалов.

Втримати перемогу Маріуполю не завадило видалення Ігнатенка на 85-й хвилині гри.

Перемігши Зорю, Мауріуполь здобув першу перемогу в новому сезоні чемпіонату України.

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Друга поразка Зорі

У першому турі УПЛ команда Віктора Скрипника програла Десні 3:1.

Незважаючи на те, що перший тайм був за луганською командою, у другому таймі господарі змогли забити Зорі три голи.

Наступний поєдинок Зорі відбудеться 20 вересня проти чемпіона країни – донецького Шахтаря.

Фото: ФК Мариуполь