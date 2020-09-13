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Факты / Спорт

Заря дома проиграла Мариуполю во втором туре УПЛ

Во втором туре УПЛ  луганская Заря на домашнем стадионе минимально проиграла Мариуполю 0:1.

Победный гол в поединке за гостей забил полузащитник Дмитрий Топалов.

Удержать победу Мариуполю не помешало удаление Игнатенко на 85-й минуте игры.

Победив Зарю, Мауриуполь добыл первую победу в новом сезоне чемпионата Украины.

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Второе поражение Зари

В первом туре УПЛ  команда Виктора Скрипника проиграла Десне 3:1.

Несмотря на то, что первый тайм был за луганской командой, во втором тайме хозяева смогли забить Заре три гола.

Следующий поединок Зари состоится 20 сентября против чемпиона страны — донецкого Шахтера.

Фото: ФК Мариуполь

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