Во втором туре УПЛ луганская Заря на домашнем стадионе минимально проиграла Мариуполю 0:1.
Победный гол в поединке за гостей забил полузащитник Дмитрий Топалов.
Удержать победу Мариуполю не помешало удаление Игнатенко на 85-й минуте игры.
Победив Зарю, Мауриуполь добыл первую победу в новом сезоне чемпионата Украины.
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Второе поражение Зари
В первом туре УПЛ команда Виктора Скрипника проиграла Десне 3:1.
Несмотря на то, что первый тайм был за луганской командой, во втором тайме хозяева смогли забить Заре три гола.
Следующий поединок Зари состоится 20 сентября против чемпиона страны — донецкого Шахтера.
Фото: ФК Мариуполь