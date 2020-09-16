Національна команда України проведе товариський матч із чинними чемпіонами світу збірною Франції 7 жовтня на стадіоні Стад де Франс у Сен-Дені.

Зустріч розпочнеться о 21.10 за місцевим часом (0 22.10 за київським).

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Спершу команди мали зустрітися ще 27 березня, але через пандемію Covid-19 всі заплановані матчі перенесли на невизначений термін.

15 вересня, проробивши всі організаційні й технічні моменти, Федерація футболу Франції надіслала до Української асоціації футболу відповідне підтвердження про проведення матчу.

Після контрольного матчу з підопічними Дід’є Дешама на синьо-жовтих впродовж шести днів чекає ще два поєдинки з топ-командами в рамках турніру Ліга націй УЄФА в елітному дивізіоні — проти команд Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня). Ці зустрічі мають відбутися у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Україна у Лізі націй УЄФА

У вересня підопічні Андрія Шевченка стартували у Лізі націй УЄФА домашнім поєдинком у Львові проти команди Швейцарії, яку обіграли з рахунком 2:1. Втім наступна виїзна гра проти Іспанії на виїзді обернулася розгромом 4:0.

Після двох турів Україна посідає другу сходинку у четвертій групі Ліги А.