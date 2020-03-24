Фанати назвали 50 найкращих спортсменів світу всіх часів

Легендарного баскетболіста Майкла Джордана шанувальники зі всього світу визнали найкращим спортсменом всіх часів. Баскетболіст виграв шість титулів НБА за свою блискучу кар’єру.

У голосуванні вболівальників Джордан обійшов легендарного боксера Мухаммеда Алі та хокейну зірку Вейна Грецкі.

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Єдиним українцем, який потрапив до рейтингу, став Сергій Бубка. Він розташувався на 45-й сходинці.

Американська тенісистка Серена Вільямс стала єдиною жінкою у рейтингу, розташувавшись на 36-й сходинці.

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі розмістився на 14-й позиції, а слідом за ним португальський форвард Криштіану Роналду.

Топ-50 найвеличніших спортсменів світу всіх часів:

1. Майкл Джордан (баскетбол) 26. Серена Вільямс (теніс) 2. Мухаммед Алі (бокс) 27. Майк Тайсон (бокс) 3. Вейн Грецкі (хокей) 28. Дейлі Томпсон (легка атлетика) 4. Бейб Рут (бейсбол) 29. Пейтон Меннінг (американський футбол) 5. Майкл Фелпс (плавання) 30. Майкл Джонсон (легка атлетика) 6. Усейн Болт (легка атлетика) 31. Дерек Джетер (бейсбол) 7. Джим Торп (легка атлетика, бейсбол, баскетбол) 32. Кобі Брайант (баскетбол) 8. Бу Джексон (бейсбол) 33. Карл Льюїс (легка атлетика) 9. Пеле (футбол) 34. Ларрі Берд (баскетбол) 10. Роджер Федерер (теніс) 35. Джекі Робінсон (бейсбол) 11. Джо Монтана (американський футбол) 36. Флойд Мейвезер-молодший (бокс) 12. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) 37. Меджик Джонсон (баскетбол) 13. Брюс Лі (бойові мистецтва) 38. Бретт Фавр (американський футбол) 14. Ліонель Мессі (футбол) 39. Хайле Гебрселассіє (легка атлетика) 15. Криштіану Роналду (футбол) 40. Майкл Вік (американський футбол) 16. Боббі Орр (хокей) 41. Баррі Сандерс (американський футбол) 17. Джессі Овенс (легка атлетика) 42. Зінедін Зідан (футбол) 18. Дональд Бредман (крикет) 43. Тоні Гоук (скейтбординг) 19. Вілт Чембберлен (баскетбол) 44. Дрю Бріс (американський футбол) 20. Том Бреді (американський футбол) 45. Сергій Бубка (легка атлетика) 21. Тайгер Вудс (гольф) 46. Кріс Гой (велоспорт) 22. Горді Хоу (хокей) 47. Карім Абдул-Джаббар (баскетбол) 23. Джері Райс (американський футбол) 48. Ян Торп (плавання) 24. Джим Браун (американський футбол) 49. Двейн Джонсон (реслінг) 25. Джон Сіна (реслінг) 50. Златан Ібрагімович (футбол)

Примітка: виділені спортсмени продовжують свою кар’єру.

Відповідний рейтинг оприлюднив ресурс TheTopTens.

Нагадаємо, France Football назвав найбільш високооплачуваних футболістів та тренерів світу.