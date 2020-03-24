Фанати назвали 50 найкращих спортсменів світу всіх часів

Легендарного баскетболіста Майкла Джордана шанувальники зі всього світу визнали найкращим спортсменом всіх часів. Баскетболіст виграв шість титулів НБА за свою блискучу кар’єру.
У голосуванні вболівальників Джордан обійшов легендарного боксера Мухаммеда Алі та хокейну зірку Вейна Грецкі.
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Єдиним українцем, який потрапив до рейтингу, став Сергій Бубка. Він розташувався на 45-й сходинці.
Американська тенісистка Серена Вільямс стала єдиною жінкою у рейтингу, розташувавшись на 36-й сходинці.
Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі розмістився на 14-й позиції, а слідом за ним португальський форвард Криштіану Роналду.
Топ-50 найвеличніших спортсменів світу всіх часів:
|1.
|Майкл Джордан (баскетбол)
|26.
|Серена Вільямс (теніс)
|2.
|Мухаммед Алі (бокс)
|27.
|Майк Тайсон (бокс)
|3.
|Вейн Грецкі (хокей)
|28.
|Дейлі Томпсон (легка атлетика)
|4.
|Бейб Рут (бейсбол)
|29.
|Пейтон Меннінг (американський футбол)
|5.
|Майкл Фелпс (плавання)
|30.
|Майкл Джонсон (легка атлетика)
|6.
|Усейн Болт (легка атлетика)
|31.
|Дерек Джетер (бейсбол)
|7.
|Джим Торп (легка атлетика, бейсбол, баскетбол)
|32.
|Кобі Брайант (баскетбол)
|8.
|Бу Джексон (бейсбол)
|33.
|Карл Льюїс (легка атлетика)
|9.
|Пеле (футбол)
|34.
|Ларрі Берд (баскетбол)
|10.
|Роджер Федерер (теніс)
|35.
|Джекі Робінсон (бейсбол)
|11.
|Джо Монтана (американський футбол)
|36.
|Флойд Мейвезер-молодший (бокс)
|12.
|ЛеБрон Джеймс (баскетбол)
|37.
|Меджик Джонсон (баскетбол)
|13.
|Брюс Лі (бойові мистецтва)
|38.
|Бретт Фавр (американський футбол)
|14.
|Ліонель Мессі (футбол)
|39.
|Хайле Гебрселассіє (легка атлетика)
|15.
|Криштіану Роналду (футбол)
|40.
|Майкл Вік (американський футбол)
|16.
|Боббі Орр (хокей)
|41.
|Баррі Сандерс (американський футбол)
|17.
|Джессі Овенс (легка атлетика)
|42.
|Зінедін Зідан (футбол)
|18.
|Дональд Бредман (крикет)
|43.
|Тоні Гоук (скейтбординг)
|19.
|Вілт Чембберлен (баскетбол)
|44.
|Дрю Бріс (американський футбол)
|20.
|Том Бреді (американський футбол)
|45.
|Сергій Бубка (легка атлетика)
|21.
|Тайгер Вудс (гольф)
|46.
|Кріс Гой (велоспорт)
|22.
|Горді Хоу (хокей)
|47.
|Карім Абдул-Джаббар (баскетбол)
|23.
|Джері Райс (американський футбол)
|48.
|Ян Торп (плавання)
|24.
|Джим Браун (американський футбол)
|49.
|Двейн Джонсон (реслінг)
|25.
|Джон Сіна (реслінг)
|50.
|Златан Ібрагімович (футбол)
Примітка: виділені спортсмени продовжують свою кар’єру.
Відповідний рейтинг оприлюднив ресурс TheTopTens.
Нагадаємо, France Football назвав найбільш високооплачуваних футболістів та тренерів світу.