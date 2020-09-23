Жіноча збірна України з футболу обіграла команду Греції з рахунком 4:0 в рамках групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи 2022 року. У п’ятому для себе матчі відбору синьо-жовті приймали грекинь у Києві на Оболонь-Арені.

Перший тайм зустрічі минув без голів, але ще до свистка на перерву підопічні Наталії Зінченко раз за разом пристрілювалися по воротах суперниць.

У другому таймі рахунок у матчі відкрила Ніколь Козлова, яка відправила кулястого головою у порожні ворота голкіпера, а на 71-й хвилині вона оформила дубль.

Читайте: Шевченко оголосив склад збірної на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії

За дві хвилини до кінця основного часу своє прізвище на табло записала Дар’я Кравець, яка увігнала третього м’яча Греції. Фінальну крапку у зустрічі поставила Дарина Апанащенко вже у компенсований час.

Нині у турнірній таблиці групи І команда України має у своєму активі шість очок та посідає третю сходинку. На першій сходинці розташувалися німкені (18), другими йдуть ірландки (13). Наші дівчата програли три стартові зустрічі – дві проти Німеччини та виїзну проти Ірландії, але святкували перемогу на виїзді у Чорногорії.

Для продовження боротьби за путівку на Євро-2022 українок влаштують лише перемоги.

У Бразилії за гендерну рівність

Конфедерація футболу Бразилії зрівняла зарплати чоловічої та жіночої збірних.

Відтак, члени обох національних команд країни отримуватимуть однакові виплати під час тренувальних зборів та міжнародних матчів, а також призові за участь в іграх.

Президент Конфедерації Рожеріо Кабокло заявив, що це повинно вирішити проблему гендерної нерівності.

Фото: Павло Курбанов, УАФ