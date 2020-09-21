Шевченко оголосив склад збірної на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вніс до складу національної команди на жовтневі матчі 28 гравців.

Серед футболістів, яких викликано на збір, що стартує 5 жовтня, є один новачок – 22-річний захисник Євген Чеберко, який підписав влітку контракт з австрійським ЛАСКом, а до цього грав за луганську Зорю.

Гравець бельгійського Гента Роман Безус опинився в резерві та повернеться до основного складу в разі проблем зі здоров’ям у когось з основної когорти.

Матчі України проти Франції, Німеччини та Іспанії

7 жовтня синьо-жовті зіграють на Стад де Франс у Сен-Дені товариський матч проти збірної Франції.

10 та 13 жовтня у Києві на НСК Олімпійський збірна України зіграє два матчі в Лізі націй УЄФА — проти Німеччини та Іспанії відповідно.

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Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Георгій Бущан (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі — Шахтар), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва — Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).

Резерв: Роман Безус (Гент, Бельгія).

Фото: Павло Кубанов, УАФ