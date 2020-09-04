Конфедерація футболу Бразилії зрівняла зарплати чоловічої та жіночої збірних. Відтепер члени обох національних команд країни отримуватимуть однакові виплати під час тренувальних зборів та міжнародних матчів, а також призові за участь в іграх.

За словами президента Конфедерації Рожеріо Кабокло, це правило вже ухвалили і воно починає діяти з березня 2020 року.

— Під час викликів до лав національної збірної чоловіки та жінки отримуватимуть однакові призові виплати. Це стосується, як товариських матчів, так і міжнародних, а також участі в Олімпійських іграх в наступному році, – заявив Кабокло.

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Він також додав, що це повинно вирішити проблему гендерної нерівності.

— Відтепер немає гендерних розбіжностей, оскільки Конфедерація однаково відноситься до чоловіків та жінок, – зазначив чиновник.

Жіноча збірна Бразилії є п’ятиразовою переможницею чемпіонату Південної Америки, але бразилійки поки жодного разу не піднімалися на найвищий щабель п’єдесталу на чемпіонаті світу. А ось чоловіча збірна Бразилії п’ять разів ставала переможцем Мундіалю.

Раніше рішення про рівну виплату членам національних команд ухвалили у Норвегії, Австралії та Новій Зеландії.

В Бразилії жіноча футбольна команда забила 56 голів

У вересні 2019 року у Бразилії відбувся один із найбільш результативних матчів в історії футболу.

У чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро жіноча команда Фламенго обіграла Греміньо з рахунком 56:0. Цікаво, що рахунок 12:0 був на табло вже на 15-й хвилині а до перерви він став 29:0.

Джерело: CBF