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Факти / Спорт

Футболісти чоловічої та жіночої збірних Бразилії отримуватимуть рівні зарплати

Конфедерація футболу Бразилії зрівняла зарплати чоловічої та жіночої збірних. Відтепер члени обох національних команд країни отримуватимуть однакові виплати під час тренувальних зборів та міжнародних матчів, а також призові за участь в іграх.

За словами президента Конфедерації Рожеріо Кабокло, це правило вже ухвалили і воно починає діяти з березня 2020 року.

— Під час викликів до лав національної збірної чоловіки та жінки отримуватимуть однакові призові виплати. Це стосується, як товариських матчів, так і міжнародних, а також участі в Олімпійських іграх в наступному році, – заявив Кабокло.

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Він також додав, що це повинно вирішити проблему гендерної нерівності.

— Відтепер немає гендерних розбіжностей, оскільки Конфедерація однаково відноситься до чоловіків та жінок, – зазначив чиновник.

Жіноча збірна Бразилії є п’ятиразовою переможницею чемпіонату Південної Америки, але бразилійки поки жодного разу не піднімалися на найвищий щабель п’єдесталу на чемпіонаті світу. А ось чоловіча збірна Бразилії п’ять разів ставала переможцем Мундіалю.

Марта

Бразилійка Марта вважається однією з найкращих футболісток світу. Фото: Getty Images

Раніше рішення про рівну виплату членам національних команд ухвалили у Норвегії, Австралії та Новій Зеландії.

В Бразилії жіноча футбольна команда забила 56 голів

У вересні 2019 року у Бразилії відбувся один із найбільш результативних матчів в історії футболу.

У чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро жіноча команда Фламенго обіграла Греміньо з рахунком 56:0. Цікаво, що рахунок 12:0 був на табло вже на 15-й хвилині а до перерви він став 29:0.

Джерело: CBF

Фото: Getty Images

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