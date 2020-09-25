Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

— Моя поїздка до Вісбадену та участь у гонці City Biathlon скасовується. Сьогодні отримав позитивний результат тесту на Сovid-19. Тому змушений бути на самоізоляції, – написав Підручний.

Також спортсмен додав, що він почувається чудово та немає жодних симптомів захворювання.

На гонку City Biahtlon Wiesbade 2020, яка запланована на 27 вересня, українського біатлоніста запросили як запрошену зірку.

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Минулоріч українці не брали участі у цій гонці, а у 2018 році Україну представляла Юлія Джима.

Склад учасників цьогорічної гонки у німецькому Вісбадені:

Жінки:

Ванесса Хінц, Каролін Хорхлер (обидві – Німеччина), Доротея Вірер (Італія), Жюлія Сімон (Франція), Інгрід Тандревольд (Норвегія), Моніка Гойніш-Старенга (Польща), Катерина Юрлова-Перхт (Росія), Лєна Хеккі (Швейцарія).

Чоловіки:

Бенедикт Долль, Філіпп Хорн (обидва – Німеччина), Йоханнес Бо (Норвегія), Кантен Фійон-Має (Франція), Яков Фак (Словенія), Лукас Хофер (Італія), Юліан Еберхард (Австрія).

Хто замінить українця Підручного у гонці поки не відомо.

Фото: Денис Костюченко