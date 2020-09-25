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Підручний здав позитивний тест на коронавірус

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

— Моя поїздка до Вісбадену та участь у гонці City Biathlon скасовується. Сьогодні отримав позитивний результат тесту на Сovid-19. Тому змушений бути на самоізоляції, – написав Підручний.

 

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Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці ” City Biathlon” , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19  Тому змушений бути на самоізоляції  Почуваюся чудово, жодних симптомів немає! Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Також спортсмен додав, що він почувається чудово та немає жодних симптомів захворювання.

На гонку City Biahtlon Wiesbade 2020, яка запланована на 27 вересня, українського біатлоніста запросили як запрошену зірку.

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Минулоріч українці не брали участі у цій гонці, а у 2018 році Україну представляла Юлія Джима.

Склад учасників цьогорічної гонки у німецькому Вісбадені:

Жінки:

  • Ванесса Хінц, Каролін Хорхлер (обидві – Німеччина), Доротея Вірер (Італія), Жюлія Сімон (Франція), Інгрід Тандревольд (Норвегія), Моніка Гойніш-Старенга (Польща), Катерина Юрлова-Перхт (Росія), Лєна Хеккі (Швейцарія).

Чоловіки:

  • Бенедикт Долль, Філіпп Хорн (обидва – Німеччина), Йоханнес Бо (Норвегія), Кантен Фійон-Має (Франція), Яков Фак (Словенія), Лукас Хофер (Італія), Юліан Еберхард (Австрія).

Хто замінить українця Підручного у гонці поки не відомо.

Фото: Денис Костюченко

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