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Факти / Спорт

Тести на Covid-19 Луніна і Паньківа виявилися негативними

Вранці 7 жовтня перед товариським матчем з Францією збірна України здала позачергові тести на коронавірус.

Всі повторні тести виявилися негативними.

Про це розповів прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков.

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Зокрема йдеться і про тести воротарів Андрія Луніна і Юрія Паньківа, які після прильоту в Францію здали позитивні тести.

За інформацією Василькова, найімовірніше, помилковими були перші тести.

Через те, що результати повторних тестів прийшли перед матчем, Паньків та Лунін не взяли участь у поєдинку.

Матч Україна – Франція

 7 жовтня збірна Франції приймала збірну України в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла у Сен-Дені на стадіоні Стад де Франс та завершилася найбільшою розгромною поразкою синьо-жовтих в історії з рахунком 7:1.

Джерело: УАФ

Фото: УНІАН

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